منة فضالي: خجلي يمنعني من مشاهد القبلات.. ولبس المايوه مش عيب (فيديو)

أعلنت الفنانة منة فضالي رفضها تقديم مشاهد القبلات في السينما بدعوى أنها شخصية خجولة للغاية، بحسب قولها.

وقالت منة في حوارها مع برنامج «وش تاني»، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع «الوطن» وقناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، إنها لا تحب تقديم هذه النوعية من المشاهد، ولكنها استدركت قائلة: «موقفي هذا لا يعني تجريحي في أحد، فأنا أحترم كل زميلاتي دون استثناء».

وأضافت: أنا شخصية خجولة بطبعي، وأذكر أنني حينما جسدت دور الراقصة في فيلم «زنزانة 7» كنت محرجة للغاية، وطالبت المخرج إبرام نشأت بتقليل أعداد فريق العمل أثناء تصوير مشاهد الرقص من فرط شعوري بالحرج.

وبسؤالها عن موقفها إذا ما جاءها عرضاً للمشاركة في بطولة فيلم عالمي يتضمن مشهداً جريئاً، أجابت قائلة: «لن أوافق بكل تأكيد لأنني كما ذكرت لا أجيد تقديم هذه المشاهد».

وعن رأيها في حالة الجدل التي تحدث كلما نشرت صوراً لها بالمايوه، ردت بقولها: «لا أدري أسباب هذه الضجة رغم أن كل الممثلات ترتدين المايوه، وهو أمر ليس معيبا بكل تأكيد».

وفي سياق مختلف، أعربت منة عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن مسلسلها الجديد «سكن البنات» المعروض حالياً عبر إحدى القنوات المشفرة، والمقرر عرضه على إحدى الفضائيات المصرية خلال الأيام المقبلة، والتي تجسد فيه دور طالبة مغتربة تأتي إلى القاهرة بحثاً عن فرصة عمل، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

ويشارك في بطولة «سكن البنات» وفاء عامر، آيتن عامر، دينا، محمد نجاتي، منذر رياحنة، شمس، ألفت عمر، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، حسني شتا، شيما الحاج وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.