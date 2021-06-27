استقرار أسعار الذهب اليوم بسبب توقف التداول في الإجازة الأسبوعية

استقرت أسعار الذهب سواء عالميًا ومحليًا، اليوم الأحد الموافق 27 يونيو، بسبب إجازة البورصات العالمية وأسواق المال الأسبوعية، ليثبت السعر عند نفس النقطة منذ أمس.

وثبتت أسعار المعدن النفيس سواء عالميًا أو محليًا، بسبب الراحة الأسبوعية لأسواق المال والبورصات العالمية، على أن يجرى تداول المعدن الأصفر في البورصة العالمية غدًا الإثنين، وسط صعوبة في تحديد ما إذا كان الاتجاه سيكون مرتفعا أو منخفضا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 887 و889 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين776 و778 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 665 و667 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6208 و6224 جنيهًا.

وكان الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بختام تداولات الاسبوع، حيث سجل جرام الذهب ارتفاعًا بمقدار 3 جنيهات مقارنة بالأسعار التي وردت مساء الخميس، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنًا.