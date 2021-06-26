ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا نسبيا، اليوم السبت الموافق 26 يونيو الجاري، وذلك خلال نهاية التعاملات داخل محال الصاغة، وشملت الزيادة كافة أعيرة المعدن الأصفر، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك بمقدار جنيهين.

أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، مقارنةً بالأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 887 و 889 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 776 و778 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 665 و667 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6208 إلى 6224 جنيها.

كيفية الاستثمار في الذهب

1 - يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق المنصات المتخصصة أون لاين، وهنا يكون الاستثمار في الذهب عن طريق البورصة من خلال شراء أسهم الشركات التي تعمل في تعدين الذهب أو الصناديق المتداولة في البورصة.

2 - كما يمكن الاستثمار في المعدن الأصفر أيضًا من خلال شراء العقود الآجلة للذهب، وهي عقود لشراء أو بيع كمية من الذهب في تاريخ محدد في المستقبل لكنها قد تكون غير مناسبة للمستثمرين الصغار لأنها تحتاج إلى القدرة على التحليل التحركات المستقبلية.

3 - كما يمكن أيضًا شراء الذهب بشكل مباشر من محلات الصاغة في صورة مجوهرات أو سبائك أو الجنيهات الذهبية، وهنا يفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية حتى لا يتحمل المستثمر عبء زيادة المصنعية والتى تضاف عند شراء جميع أشكال الذهب دون السبائك والجنيه الذهب، وقد تكون المشكلة الوحيدة في هذه الطريقة هي عملية التخزين والاحتفاظ بالذهب فترة طويلة.