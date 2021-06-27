ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان تنسب لمسيلمة الكذاب

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه وفي حال لم تحدث ثورة 30 يونيو 2013 والتي أنهت على فترة حكم جماعة الإخوان، والخطر لم يزل بالكامل حتى الآن ويجب أن نظل على قمة الاستعداد، «مشكلتنا أننا دايما بننسي وبتضيع بعض التفاصيل، وجماعة الإخوان تنسب لمسيلمة الكذاب».

وأضاف «الخرباوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجماعة لها رؤية للدين الإسلامي بشكل عام مخالفة لرؤية باقي المواطنين، حيث أنهم ومع زراعتهم قديما في المجتمع المصري كانوا كالورم السرطاني الدخيل على النسيج والشعب المصري وتكاثروا فيه، وهم ليسوا أبناء الوطن بشكل حقيقي.

وأوضح أن جماعة الإخوان هم من اختلقوا لفظ «الراجل ده بتاع ربنا» حتى يفوز مرشحيهم بمقاعد في مجالس النواب المختلفة، كما كانوا يروا بأن وطنهم المؤقت هو وطن الجماعة ولا يروا بأن الوطن هو أرض مصر، «هما بيستقدموا أحاديث في غير موضعها، ومن انتخب الإخوان في الرئاسة انتخب تنظيما دوليا ليسيطر على كافة الأسرار القومية المصرية».

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، استخدمت الجماعة كورقة لتحقيق مخططات واشنطن في المنطقة، ومنها التقسيم وإسقاط الدول الوطنية وتدمير الجيوش، حيث أن هذا المخطط حاولوا تطبيقه في مصر لكنه فشل أمام ثورة 30 يونيو، وكانت الجماعة قد عبرت عن تأييدها للمرشح الديمقراطي بايدن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية، وأصدرت بيانًا تحريضيًا تستقوي فيه بالرئيس الأمريكي القادم بعد ساعات من حسن النتيجة.