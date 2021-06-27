حقيقة تسريب صوتي مسيء عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أثار كل من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج تسريب صوتي لوالد الأخير يتحدث فيه عن خطة نجله للزواج من شيرين.

وفي تسجيل صوتي منسوب للسيد حسين حبيب، عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، قال إن الأخير حرص على الزواج منها من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها، ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، في إشارة إلى اتهام نجله بالسرقة.

وفي أول تعليقِ له، حول شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، نفى والد الأخير صحة هذا التسجيل، مؤكدًا لـ«الوطن»: «كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي».

ومن جانبها، قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي نشرت التسجيل الصوتي الخاص بـ«حسين حبيب»، عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، لـ«الوطن»، «التسجيل الصوتي صحيح، ولن نُقدم أي معلومات عن كواليس تلك العملية الاستقصائية، لاسيما وأنه حق أصيل لنا، عندما يدفعني ضميري وإيماني وأخلاقي، للدفاع عن فنانة كبيرة بحجم الفنانة شيرين عبد الوهاب».

وأضافت نضال الأحمدية، عن كواليس التسريب الخاص بـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب: «التسجيل كان عبارة عن اتصالات، وتحدث الرجل بكل أريحية، وما أوقعه في الحديث، هو الاستخفاف بالناس كما يستخف بشيرين».

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في عيد الحب: بنام على صوت قلبك

وكانت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، قد احتفلا بعيد الحب الماضي، إذ وجهت له رسالة رومانسية، حيث نشرت صورة لـ حسام حبيب، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر».

ونفت شيرين عبدالوهاب بهذه الرسالة كل الشائعات التي انتشرت بشأن نشوب خلاف بينها وبين زوجها حسام حبيب، وأكدت بشكل غير مباشر أن العلاقة بينهما أكثر من جيدة ولا يشوبها شائبة.