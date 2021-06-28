سر رسالة «واتس آب» قادت لكشف اختطاف رجل أعمال في الدقهلية

«أنا اتخطفت».. رسالة صوتية وصلت على هاتف ربة منزل فى الدقهلية تدعى «س.أ» 40 سنة، من رقم زوجها الغائب منذ عدة أيام، وما كادت تفيق من الصدمة حتى تلقت رسالة أخرى بموقع جغرافي «لوكيشن»، على تطبيق «واتس اب»، لتكون تلك الرسائل بداية كشف غموض اختطاف رجل أعمال بالدقهلية.

السر في 75 ألف جنيه

تفاصيل الجريمة كشفها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بعد أن تمكن من كشف لغز اختطاف المجني عليه بعدما تبين قيام 6 أشخاص باختطافه لوجود خلافات مالية بسبب توظيف الأموال واستيلاء المجنى عليه على 75 ألف جنيه من المتهمين بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية.

سلاسل حديدية

ووفقا للتحريات، توجهت الزوجة عقب تلقيها تلك الرسائل الى مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وأبلغت عن غياب زوجها، 39 سنة، مالك شركة بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم العبور بالقليوبية، له معلومات جنائية مسجلة، وتلقيها رسالة صوتية وموقع جغرافـي من زوجها من هاتف محمول مُحدد على تطبيق واتس آب مفادها «أنا اتخطفت»، وبالانتقال للعنوان المرسل من زوجها تبين أن الشقة بمنطقة ببندر بلقاس ووجود الزوج مكبلا بسلسلة حديدية من قدميه.

6 متهمين وراء عملية الخطف

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة 6 متهمين يتزعمهم عامل توصيل طلبات، 33 سنة، مقيم بدائرة المركز، وعامل بمطعم، 28 سنة، مقيم بدائرة مركز الحسنية بالشرقية، وسائق 48 سنة مقيم بشارع السوبر جيت دائرة قسم أول السلام بالقاهرة، و3 آخرين لوجود خلافات مالية ومعاملات تجارية مع المجني عليه عجز عن سدادها بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.

اعترافات المتهمين

وجرى القبض على المتهمين و اعترفوا بارتكاب الواقعة لتحصل المجنى عليه منهم على مبلغ 75 ألف جنيه بقصد إستثماره فـى التجارة نظير ربح شهري إلا أنه لم يفى بذلك أو رد المبلغ ، وأضافوا بإكراه المجني عليه بالتوقيع على إيصالي أمانة وعقد بيع للسيارة خاصته واستيلائهم عليها وعقب ذلك قاموا بتسليم المجني عليه للسادس، والذي تربطهم به علاقة صداقة، وذلك لقيام المجنى عليه بالنصب عليه أيضا في مبالغ مالية لوجود معاملات تجارية بينهما.