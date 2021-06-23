تفاصيل خطف طفل في الدقهلية وإخفائه بالمنوفية لطلب فدية

كشفت مباحث الدقهلية لغز اختفاء طفل من قرية «بلجاي»، التابعة لمركز المنصورة، بعد 9 أيام من اختفائه أثناء لهوه أمام منزل أسرته.

وتبين أنه تعرض للاختطاف من قبل شخصين، باستخدام سيارة ربع نقل مزودة بصندوق مغلق، ونقلاه إلى محافظة المنوفية لمساومة أهل الطفل على فدية لتحريره، إلا أنهما لم يساوما أسرة الطفل عندما علما بتكثيف المباحث عملية البحث عن الطفل، وتمكنت قوة من المباحث من إعادة الطفل سليماً، دون أي إصابات به، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وورد بلاغ باختفاء طفل من أمام منزله في قرية بلجاي

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنصورة، بتحرير المحضر رقم 9387 لسنة 2021 إداري، بشأن بلاغ المدعو «محسن متولي منصور»، 50 سنة، عامل، مقيم بقرية «بلجاي»، دائرة المركز، بتغيب ابنه الطفل «متولي»، 6 سنوات، عن المنزل بتاريخ 15 يونيو الجاري، حال لهوه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنهم، ولم يتهم أحداً، كما لم يشتبه في غيابه جنائياً.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث

ونظرا لأهمية الواقعة وما تمثله من خطورة، وبناءً على توجيهات اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتكثيف جهود البحث لكشف غموض اختفاء الطفل وإعادته إلى أسرته، تم وضع خطة بحث شاملة وموائمة لظروف الواقعة، أوكل تنفيذها لفريق من ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، وبإشراف رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية.

كشف غموض خطف الطفل

وتمكن فريق البحث من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يُدعى «حمدي أ. ش.»، 42 سنة، صنايعي مراتب، مقيم قرية «بلجاي»، دائرة المركز، وله محل إقامة في قرية «زاوية جروان»، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا مخدرات وسرقة واعتداء على ممتلكات عامة.

وأكدت التحريات اتفاق المذكور مع ابن شقيقته، المدعو «هاني خ. ص.»، 34 سنة، سائق، ومقيم قرية «بي العرب»، بدائرة مركز الباجور، في محافظة المنوفية، على اختطاف المجني عليه، ومساومة أهليته وطلب فدية لإطلاق سراحه عقب ذلك.

وحضر الأخير له يوم الواقعة بالسيارة قيادته رقم «م ي س 8265»، ماركة شيفروليه بيضاء اللون، ربع نقل بصندوق مغلق، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه، وقاما باصطحابه داخل صندوق السيارة، وتوجه به الأخير بالسيارة قيادته إلى محل إقامته وإخفائه بمسكنه، لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ الفدية لإطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم الدفع بمأمورية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية، وتم ضبط المتهم الثاني بمسكنه، كما تم تحرير الطفل، وتبين سلامته وعدم وجود إصابات به، كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة الأخير، أقر بذات المضمون واتفاقه مع خاله، المتهم الأول، على إرجاء مساومة أهلية الطفل، لاستشعارهما بقيام جهات البحث بتتبع خط سير الطفل، وتكثيف جهود البحث في القرية، لإبعاد الشكوك عنهما، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.