فيلم أكشن.. اعترافات 11 متهمًا بخطف تاجر ونجله بسبب «بضاعة مسروقة»

على غرار مشاهد أفلام الأكشن، توقفت سيارتان أمام عقار بمنطقة الأزبكية في القاهرة، ونزل منها 11 شخصًا وتوجهوا إلى إحدى الشقق، محل سكن تاجر و نجله، وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال سيارتين ولاذوا بالفرار؛ ما اضطر حارس العقار للذهاب إلى قسم شرطة الأزبكية وتقديم بلاغ بما حدث.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين والسيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وعثر على إيصال أمانة موقع من أحد المتهمين.

خلاف على 154 ألف جنيه

خلال التحقيقات، اعترف اثنان من المتهمين بسابقة قيام المجني عليه الأول، بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه، وعدم سداد قيمة تلك الملابس، وفي وقت لاحق علما بقيام المجني عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس، والذي أخبره أن «البضاعة مسروقة».

حل ودى

وأضاف المتهمان أنه عندما طالبا المجني عليه بدفع المبلغ المستولى عليه، اتفقا معهما على اصطحابهما لبيته لحل الأمر في، ولكنهما اختمر في ذهنهما فكرة اختطاف المجني عليه وإجباره على دفع المبلغ المالي، قيمة الملابس المستولى عليها؛ لذا استعانا بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما.

وشرح المتهمان كيفية ارتكاب الواقعة، حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجني عليه واصطحابه ونجله، وحال مقاومتهما تعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابة بالمجني عليه «كدمات وسحجات بالجسم»، وإجبارهما على استقلال السيارتين، وتوجهوا إلى محل سكن اثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجني عليهما، بالإبلاغ، قرروا اصطحاب المجني عليهما، إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف وديًا إلا أنه قام بالإبلاغ.

وبسؤال المجني عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين، واتهموهم بخطفهما واحتجازهما والتعدي عليهما بالضرب.