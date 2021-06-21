«المزاج القاتل».. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل حديقة الأزبكية

عثر أهالي منطقة الأزبكية، محافظة القاهرة ، على جثة شاب ملقي داخل حديقة الأزبكية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتلقت شرطة قسم الأزبكية بلاغًا يفيد بوجود جثة شاب ملقاة على الأرض داخل حديقة الأزبكية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمعاينة الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى المستشفى، وفقًا لما ذكره اللواء محمد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة.

روى «سلطان» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» تفاصيل الواقعة، قائلا:« عُثر الأهالي والعاملين خلال الساعات الأولى صباح اليوم على جثة شخص تسلق سور الحديقة»، مشيرًا إلى أن الشاب تناول جرعة مخدرات زائدة، موضحًا بأن إدارة الحديقة أخطرت الشرطة بالواقعة، واتخذت النيابة الإجراءات اللازمة، ونُقلت الجثة إلى المستشفى.

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة، جرى استدعاء المهندسة والمحصلة بحديقة الأزبكية، لأخذ أقوالهما فى الحادث، منوهًا بأن النيابة ستُفرج عنهم بعد قليل، والمتابعة معهم بواسطة الشئون القانونية .

وأردف:« هناك حارث على الحديقة، وللأسف يلجأ البلطجية ومن يتعاطون المخدرات إلى التسلق على سور الحديقة فى بعض الأحيان»، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة تشهد وجود نماذج من المتسولين والباعة وغيرهم بجوار سور الحديقة، لذا من المنتظر فى خطة التطويرالمقبلة اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين الحديقة واتخاذ ما يلزم لعدم التعدى عليها.

تطوير المناطق التراثية

من ناحية أخرى، تواصل الحكومة تطوير عدد من الميادين والمناطق التراثية المختلفة، من ميدان الأوبرا، والجراج، وحديقة الأزبكية، وفندق الكونتيننتال، لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي لتلك المواقع.

وكلفت الحكومة مسئولي هيئة الأنفاق بسرعة إخلاء حديقة الأزبكية نهاية يونيو الجاري، على أن تسدد الشركة المنفذة لمشروعات المترو مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة الشيء إلى أصله وإعادة الحديقة لرونقها، فضلا بإعادة زراعة نفس الأشجار التي كانت موجودة.

مخطط تطوير وسط القاهرة

ويضمن مخطط التطوير لمنطقة وسط القاهرة استعادة الوجه الحضاري والجمالي والحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها، وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، وتطوير الإضاءة لإضفاء بعد جمالي جذاب، وتوفير مسارات آمنة لذوي الاحتياجات الخاصة والتشديد على استمرار أعمال الصيانة من خلال المشاركة المجتمعية من العقارات والمحلات، وتطوير منطقة وسط القاهرة يشمل ترميم واجهات العقارات بالكامل وإزالة اللافتات والإعلانات وإزالة التشوهات وتطوير واجهات المحال التجارية في الدور الأرضي.