«القابضة للمياه» ببني سويف: تركيب 12 ألف قطعة موفرة بدور العبادة

أعلن اللواء أحمد محمود الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، الانتهاء من تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة بدور العبادة الأهلية، المبرم بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب بمراكز محافظة بني سويف، بإجمالي 12 ألف قطعة موفرة.

تركيب القطع الموفرة أحد الحلول العلمية لترشيد المياه

وأكد أهمية تركيب القطع الموفرة والتي أصبحت ضرورة ملحة وأحد الحلول العلمية لترشيد المياه من خلال قطع تتحكم في ضغط الماء بالشكل الذي يجعل معدل التدفق ثابتا.

الموفرة تركب في طرف الصنبور أو وصلات المواسير لتتحكم في ضغط المياه

وأوضح أن القطع الموفرة تركب في طرف الصنبور أو وصلات المواسير لتتحكم في ضغط المياه من خلال مزج المياه مع الهواء، لأهميتها في الحفاظ على المياه من ناحية وتقليل فاتورة الاستهلاك من ناحية أخرى.

وكرَّم رئيس الشركة فريق العمل القائم على التنفيذ من قطاع الشؤون التجارية وقطاع التشغيل والصيانة والعاملين بشبكات المياه بالفروع، مشيدا بالجهد المبذول لجميع القطاعات وفرق العمل القائمة على تنفيذ الأعمال، متمنياً لهم مزيدا من الجهد لرفعة الشركة والارتقاء بمنظومة العمل بها.

تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار رئيس شركة إلى أنه تم إنهاء إجراءات التعاقد لإنشاء محطة مياه الشرب بقرية الفقاعي بمركز ببا بطاقة سطحية 8600 متر مكعب، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطط التنمية بالريف المصري.

وقال إن الأعمال ضمن إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعها بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القري على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية.