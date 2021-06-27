رئيس «اقتصادية القناة»: نسعى لنكون مركزا رائدا على مستوى العالم بحلول 2030

أعرب يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تقديره للمشاركة في مؤتمر القادة الخمسة الكبار، مشددا بشكل عام على أهمية الربط داخل القارة الأفريقية، وهو ما ينعكس في تنمية المنطقة الاقتصادية، وعلق قائلا: «تتمثل رؤية المنطقة الاقتصادية في أن تصبح مركزًا اقتصاديًا رائدًا على مستوى العالم والحل الأفضل للاستثمار، هذه هي الرؤية لعام 2030 وما بعده».

وافتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الإصدار الثالث من معرض «بيج 5 مصر للبناء» The Big 5 Construct Egypt رسميا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وتحدث محمد كازي، نائب رئيس الشركة المنظمة للمعرض دي إم جي إيفنتس (dmg events) عن حماسه للملتقى قائلا: «نحن في غاية الفخر بعودتنا إلى القاهرة لندعم المتطلبات المتنامية لقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية اللذين يتمتعان بالقوة في مصر، لندعم بذلك أهداف التنمية الاستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030. نحن سعداء بتقديم فرص قيمة بطريقة آمنة للمهنيين في المجال كي يواصلوا النمو والازدهار داخل هذه المنظومة عبر إتاحة فرص الأعمال، بناء شبكات التعارف، وتبادل المعرفة والخبرات».

وعلى مدار الأيام الثلاثة القادمة، يمكن للمهنيين المشاركين، الاستفادة من أكثر من 35 جلسة معتمدة بشهادة التطوير المهني المستمر، التي تناقش عدة موضوعات حيوية ومنها: «نمذجة» معلومات المباني (BIM)، والاستدامة، وإدارة المشروعات، التي يقدمها 55 متحدثا، حيث توفر جلسات الصناعة فرصة فريدة للزوار كي يطلعوا على أحدث الصيحات في الصناعة، بينما يكتسبون نقاط تطوير مهني مستمرة.

وعلق وزير الصناعة والتجارة والاستثمار بنيجيريا، أوتونبا ريتشارد أدينيي أديبايو، على منظمي المعرض دي إم جي إيفنتس (dmg events) قائلا «إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من مؤتمر بيج 5 للقادة، بالإضافة إلى مختلف الرعاة، لإنشاء هذه المنصة لمناقشة القضايا المتعلقة بكيفية تطوير القارة الأفريقية من خلال التحالفات الاستراتيجية. لقد استلزم تأثير جائحة COVID-19 اتباع نهج مبتكرة من قبل البلدان في جميع أنحاء العالم ، ويعد توقيت هذا المؤتمر أمرًا حيويًا نظرًا لحدوثه».