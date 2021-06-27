الوزير: خردة السكة الحديد كانت تباع بتراب الفلوس دلوقتي الطن بـ7 آلاف جنيه

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حديثا شديد اللهجة لبعض العاملين في هيئة السكك الحديدية، قائلًا: «لازم تلتزموا بالزي الرسمي الجميل بتاع الهيئة، ومتطلعوش أي رحلة إلا وأنتم مرتدين الزي الرسمي، ساعدوني وأنا أساعدكم، إحنا دافعين في الزي الرسمي فلوس، مجيش بقى ألبس القميص الأحمر والمشجر».

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حصيلة التهرب السابق من دفع التذاكر كانت تقدر بـ500 مليون جنية في السنة، وتم تحصيل كل ذلك، «كمان زيهم وأكتر مرتين في بيع الخردة، اللي كانت بتتباع ببلاش في السكة الحديد، دلوقتي الطن بـ 5 و 6 و7 آلاف جنيه، ومربوط ببورصة الحديد عالميا».

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه قبل ذلك كان يتم بيع الطن الحديد الخردة من السكة الحديد بـ1500 جنيه، «كان يوم ما يتمعظم كان بيتباع 2000 جنيه، والحاجات اللي فيها شوية صاج كانت بتراب الفلوس، كله عندنا مربوط ببورصة الحديد عالميا، الشركات المصنعة للحديد في مصر كانت بتستورد خردة من الخارج وتجيب خردة صفيح، ببيع الطن ليهم أنا بـ7 آلاف جنيه، وهذا مراقب شهريا».

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع معايا وببعت له أول بأول كل شهر، وهو اللي قال نربط الخردة بسعر البورصة، بنبيع خردة بـ500 لـ600 مليون في السنة وزيهم إعلانات واستثمار أراضي السكة الحديد، كل خرم فيكي يا سكة حديد كل متر غير مستغل في أغراض التشغيل بنقوم بالاستثمار فيه».