شوكت المصري يكشف ملامح البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب 2021: أون لاين

قال الدكتور شوكت المصري، رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، أنه يجري حاليا تجهيز برنامج كامل للأنشطة الثقافية المقرر عرضها على المنصة الرقمية للمعرض تزامنا مع فترة إقامته في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل، مؤكدا أن جميع الأنشطة الثقافية والفنية ستكون «أون لاين»، عبر المنصة الرقمية، وستكون مدتها قصيرة في الغالب لن تزيد على 10 دقائق من أجل التحميل، ولن توجد ندوات طويلة هذا العام، مشيرا إلى الفعاليات سيتم بثها تزامنا مع انطلاق معرض الكتاب، وسيتم تثبيت الأنشطة على المنصة بعد المعرض.

وأضاف «المصري»، في تصريحات لـ «الوطن»، قاربنا على الانتهاء من تجهيز جميع الفعاليات التى يتم تسجيلها في استديو الهيئة العامة للكتاب، موضحا: «تعتمد فكرة النشاط الثقافي هذا العام على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للمتلقي على المنصة الرقمية، مع الاستفادة من التجارب السابقة التي قدمتها الوزارة فى بث المحتوى الثقافي أونلاين».

https://youtu.be/WLDt2W52W6I?t=62

وأوضح: «يشمل النشاط الثقافي في هذه الدورة 7 محاور رئيسية كالتالي: أنشطة عروض الطفل سواء كانت مواد فنية وتثقيفية، والثقافة التشكيلية، والقضايا الثقافية الراهنة ومنها الاحتفال بمئويات رموز الفن والثقافة مثل الدكتور ثروت عكاشة والشاعر الراحل صلاح عبدالصبور».

وأضاف: «كذلك محور الأقلام الإبداعية، ويستضيف كتاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات متميزة العام الجاري، والتي يعرضون لها على المنصة، والشعر والشعراء ويستضيف مشاركات الأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة».

وتابع: «وهناك محور اللقاءات الفكرية، والتي تقدم لقاءات معه رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين في مصر والعالم العربي، وأخيرا محور السينما والعروض المسرحية، ويقدم مجموعة من الأفلام السينمائية والأعنال المسرحية التي تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي»، مشيرا إلى أبرز المشاركين في الفعاليات: «من أبرزهم الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي وإبراهيم عبدالمجيد وأحمد بلبولة، وجمال القصاص».