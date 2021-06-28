استشاري تغذية تكشف علاقة مشروبات الديتوكس بخسارة الوزن

علميا، يرتبط مصطلح الديتوكس بعملية تنقية الجسم من سموم المواد المخدرة والكيميائية التي أدمنها بسحبها منه، وقد أُطلق مصطلح الديتوكس مجازا على المشروبات التي تخلص الجسم من السموم مع أنها ما زالت تحت البحث إلى الآن، لكن ما يشغل الكثير هو، فهل حقاً تُعَد مشروبات الديتوكس هي الحل السحري لخسارة الوزن؟

تقول الدكتورة آمال صبري، استشاري التغذية العلاجية، إن مشروبات الديتوكس تعرف على أنها مشروبات طبيعية تحتوي على مستخلصات أنواع متعددة من الخضار والفواكه وتساعد في تنقية الجسم من سمومه وفضلاته، كما تساعد في خسارة الوزن، وذلك بسبب فوائدها العديدة والتي منها:

فوائد مشروبات الديتوكس للصحة

• أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لوظائف الجسم والتي تساعد على الحرق أيضا.

• تعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة لغناها بالألياف، مما يقلل كميات الطعام المتناولة، وهذا بالطبع يريح الجهاز الهضمي، بالإضافة لغناها بمضادات الالتهابات، مما يقلل من حدوث الالتهابات في الجسم التي تسبب الأمراض المزمنة والسمنة.

• تعد مثالا جيدا صحيا ومشبعا للوجبات الخفيفة البينية بين الوجبات والتي تساعد على الشبع، بديلا عن الوجبات غير الصحية.

• تساعد في الوقاية من السرطان والشيخوخة المبكرة لغناها بمضادات الأكسدة.

• تساعد في طرح السموم خارج الجسم عبر البول والبراز، وذلك عن طريق تسريع عمليات الأيض في الجسم وكذلك دورها في إدرار البول.

• تعطي نضارة للبشرة وتؤخر من ظهور التجاعيد في حال الاستمرار عليها، وذلك لدورها في تخليص الجسم من الماء الزائد والسموم، بالإضافة إلى غناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

• تعتبر الحل الأمثل لمن لا يستطيع أن يتناول الحصص اللازمة له من الخضار والفاكهة على مدار اليوم، وذلك لأنها خليط من عدة فواكه وخضروات مركزة في مشروب واحد.

ويقول الخبراء إن تلك الفوائد المذكورة في مشروبات الديتوكس تساعد في التخلص من الوزن الزائد بجانب الحميات الغذائية الصحية المناسبة لكل حالة، وأنه لا ينبغي الاعتماد عليها بمفردها لخسارة الوزن.

ما هي المشروبات التي تخلص الجسم من السموم؟

تضيف الدكتورة آمال صبري أنه من أمثلة الأطعمة والمشروبات المسموحة في الديتوكس ما يلي؛

• الماء الذي يخلص الجسم من السموم عن طريق طرحها في البول والبراز.

• الشاي الأخضر.

• الخضار الورقي مثل؛ البقدونس، النعناع، الكرافس والسبانخ والخس.

• الخضار الملون مثل الطماطم، الجزر، الملفوف، الخيار.

• الفواكه مثل البرتقال، التفاح الأخضر، الفراولة، الكيوي.

أوضحت أنه من أمثلة المشروبات غير المسموحة في نظام الديتوكس.

• المشروبات الغازية

• الكافيين

• العصائر الجاهزة

كذلك لا يسمح بإضافة الملح أو السكر.