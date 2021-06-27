إصابة رئيس وزراء لوكسمبورج بكورونا رغم تلقيه جرعة اللقاح الأولى

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في لوكسمبورج، إصابة رئيس الوزراء في البلاد، كزافييه بيتيل، بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يخضع للعزل الذاتي.

وأوضحت صحيفة «لوكسمبورجر تايمز» أن نتيجة فحص تحليل رئيس وزراء لوكسمبورج أظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يومين فقط من حضوره قمة المجلس الأوروبي.

وتابعت الصحيفة أن بيتيل، البالغ من العمر 48 عاما، يعاني من أعراض خفيفة، بما في ذلك الحمى والصداع، ويخطط للبقاء في المنزل لمدة 10 أيام، ومواصلة العمل من المنزل.

وتلقى بيتيل الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» أوائل مايو الماضي.