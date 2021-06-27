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محمود مسلم

إصابة رئيس وزراء لوكسمبورج بكورونا رغم تلقيه جرعة اللقاح الأولى

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أ ش أ
11:32 م | الأحد 27 يونيو 2021
رئيس وزراء لوكسمبورج

رئيس وزراء لوكسمبورج

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في لوكسمبورج، إصابة رئيس الوزراء في البلاد، كزافييه بيتيل، بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يخضع للعزل الذاتي.

وأوضحت صحيفة «لوكسمبورجر تايمز» أن نتيجة فحص تحليل رئيس وزراء لوكسمبورج أظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يومين فقط من حضوره قمة المجلس الأوروبي.

وتابعت الصحيفة أن بيتيل، البالغ من العمر 48 عاما، يعاني من أعراض خفيفة، بما في ذلك الحمى والصداع، ويخطط للبقاء في المنزل لمدة 10 أيام، ومواصلة العمل من المنزل.

وتلقى بيتيل الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» أوائل مايو الماضي.

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