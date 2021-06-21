جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب نقد أجنبي وعملات أثرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة، من ضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من العملات المعدنية المصرية والعربية والأجنبية الأثرية والأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والقرار الجمهوري 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من العملات المعدنية

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادما من الإمارات أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أجسام صلبة ذات كثافة.

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من روضة طارق مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين 12 عملة معدنية أثرية مصرية وعربية وأجنبية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات، مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه.

وتم عرضها على وحدة الأثار بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأثريتها ووجوب مصادرتها.

وفي المحاولة الثانية وبناءا على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوى بالاشتباه فى محاولة راكب مصري قادم من روما على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران إخفاء أشياء ممنوعة.

187 من أقراص كونترمال وترمادول المخدرة

تم تكليف لجنة من أحمد الجمل اشراف إبراهيم حسن مدير الحركة، لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 187 من أقراص كونترمال وترمادول المخدرة و 41000 ألف يورو مخبأة بين طيات الملابس.

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضرى ضبط رقم 87 و88 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.