«شهيدة شهامة».. مقتل سيدة تدخلت لفض شجار بين جارتيها

مشاكل «السلايف» لا تنتهى خاصة إن كانوا في نفس المنزل، ويظهر ذلك جليا في القرى الريفية نظرا لاعتياد الأبناء الزواج في منزل العائلة، ومن هنا تزداد المشاكل يوما بعد يوم، ومع تزايد المشاكل يضطر الجيران والأهل للتدخل لفضها مهما كانت النتيجة أو الضرر الذي سيقع عليهم وهو معروف عن المصريين كنوع من الشهامة.

وشهدت محافظة الفيوم، مقتل سيدة في فض مشاجرة من هذا النوع، إذ تطورت الخلافات وتحولت لمشاجرات بالأحجار والعصى، بين سيدة وسلفتها بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ورغم تكرار ذهابهما إلى لقسم الشرطة فإنّ ذلك لم يوقف شجارهما الدائم، وتطورت المشاجرات بينهم إلى تعدي بالضرب والتراشق بالطوب، وحينما تدخلت إحدى جيرانهما لفض المشاجرة أصيبت بضربة حجر على رأسها فسقطت غارقة في دمائها، وتوفيت على الفور.

مقتل ربة منزل تدخلت لفض شجار بين سلفتين

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، يفيد ورود بلاغاً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا، حول مقتل ربة منزل إثر إصابتها بضربة حجر على الرأس خلال تدخلها لفض مشاجرة بين جارتها وسلفتها، لتسقط شهيدة لشهامتها بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا.

«ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه» تدخلت لفض شجار فماتت

وأكدت التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد محمد بكري صوفي، مفتش مباحث مركز إطسا، وأجراها المقدم أحمد الشريف، رئيس مباحث المركز، أنّ المتوفية تدعى «ممتازة.ع.ح» وأنّها تدخلت لفض مشاجرة بين سلفتين من جيرانها من عائلة «غزاوي» وهما يتشجران بسبب خلافات المصاهرة والجيرة، وخلال محاولتها فض الشجار أصيبت بضربة من حجر «بلوك» في رأسها فسقطت غارقة في دمائها وجرى نقلها إلى المستشفى، ولكن تبين وفاتها إثر الضربة التي تعرضت لها.

حبس ربة منزل قتلت جارتها في مشاجرة بينها وبين سلفتها

وكشفت التحريات أنّ السلفتين دائمًا ما تنشب بينهما خلافات ومشاجرات، كانت آخرها منذ أيام قليلة وألقي القبض على كلتيهما في مركز إطسا، وتم الإفراج عنهما بعد التصالح والاتفاق على عدم التشاجر مرة أخرى، إلا أنّ الخلاف تجدد بينهما مجدداً وتطور إلى تراشق بالبلوك الأبيض، وخلال محاولة جارتهن فض الشجار، ألقت «ز.م» قطعة من البلوك فأصابت جارتهم فأودت بحياتها على الفور.

وجرى ضبط «ز.م» بتهمة القتل الخطأ، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.