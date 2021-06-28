تفاصيل طرح الإسكان لـ70 شقة في التجمع الخامس: السداد على 20 عاما

يبحث الكثيرون عن شقة العمر، والتي تسعى الحكومة المصرية لتوفيرها لمختلف أبناء الطبقات المجتمعية، حيث أعلنت وزارة الاسكان المرافق والبناء، عن طرح 70 وحدة سكنية في منطقة التجمع الخامس، بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس».

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تفاصيل الحصول على شقة في بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس»، في السطور التالية..

مكان وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس

يقع مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بأرض الجمعيات الجديدة بالتجمع الخامس بالقرب من جمعية جرين بيتش، وهو موقع استراتيجي قريب من أهم المراكز الخدمية في المدينة من منطقة الجامعات.

وأعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب الحجز بالقرعة العلنية لوحدات الإسكان التعاوني بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة» بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بداية من الاثنين المقبل.

خطوات التقديم لحجز شقق لؤلؤة بالتجمع الخامس

وللحصول على إحدى الشقق المطروحة يتم اتباع الآتي..

شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز، نظير مبلغ وقدره 200 جنيه مصري فقط، تبدأ من غدٍ، 28 يونيو الجاري.

تقدم كراسة الشروط إلى مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، في موعد غايته 15 يوليو المقبل.

تقديم المستندات وسداد مبلغ جدية الحجز، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المطلوبة.

يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز الوحدات في 28 من يوليو المقبل.

مساحات شقق لؤلؤة بالتجمع الخامس

تتراوح مساحات الشقق ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، ما بين 109 أمتار وتصل حتى 152 مترًا.

- يضم المشروع لاند سكيب بمساحة هائلة خدمات أمن وحراسة، مول تجاري، حمامات سباحة، مسجد، مبنى إداري، مبنى اجتماعي، منطقة خدمات، مدرسة، مستشفى، حدائق.

- يتكون المشروع من 3 عمارات بإجمالي 70 وحدة سكنية .

- تتكون كل عمارة من دور أرضي و5 أدوار متكررة وجراج، وتتراوح مساحات الوحدات من 109 أمتار إلى 152 مترًا.

- يتمّ تسليم الوحدات بنظام النصف تشطيب.

آلية سداد شقق لؤلؤة بالتجمع الخامس

يمكن للمتقدم أن يختار نظام السداد الأنسب له، حسب حاجة كل متقدم، حيث تصل فترة تيسيرات السداد إلى 20 عامًا.