«الرئاسة»: تجربة مصر في التنمية والمشروعات القومية أبهرت العالم

تحدث السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن ما ورد في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي تمت في العاصمة العراقية بغداد الأحد، بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فذكر أن هناك خطة موضوعة لهذا الملف، حيث إن هناك مشروعات خاصة في هذا الإطار، خاصة بعد الموجة الثالثة وتأثيرها على عجلة الاقتصاد في العالم.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، أن قادة الدول الثلاث، تناقشوا حول ماذا من الممكن فعله في هذا الإطار، خاصة أن الدول الثلاث مقبلة على مشروعات كبيرة، ومن الممكن تحريك الأسعار المتزامنة مع أزمة كورونا تؤثر على ذلك، لكن نؤكد مرة أخرى أن الإرادة السياسية بين الدول الثلاث قوية جدًا، لتفعيل التعاون فيما بينهم، وهناك موضوعات كثيرة جدًا تُطرح في هذا الإطار.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن هناك إرادة قوية جدًا ومتابعة كبيرة جدًا، وهناك إعجاب كبير جدًا بما حدث في مصر من تنمية وتطور ومشروعات قومية كبيرة جدا، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، أكد أكثر من مرة خلال الجلسة المغلقة عن تطلع العراق للاستفادة من هذه التجربة بشكل كبير والاستفادة من التجربة المصرية العربية الخالصة تمامًا والتي حققت نتائج عظيمة أبهرت العالم.