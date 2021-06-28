وزير النقل: فيه ناس مش مبسوطين بتطوير القطارات.. أعداء النجاح كتير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن عملية تطوير السكك الحديدية تشمل تحديث الجرارات والعربات بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه، كما أن أفضل 4 شركات عالمية تقوم بتحديث نظام الإشارات ووسائل التحكم بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحديث نظام الإشارة بخط القاهرة - الإسكندرية وبورسعيد – الزقازيق نهاية العام الجاري.

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه فيما يتعلق بتحديث نظم الإشارات والتحكم تبلغ 50 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة تحديث قضبان السكك الحديدية 50 مليار جنيه، وعملية التطوير التي تنتهي 2023، ستمنع وقوع الحوادث، حال عدم وجود تدخل من العنصر البشري، كما كشف أن الشرطة تتخذ الإجراءات القانونية حيال الركاب المخالفين بتحرير محاضر لهم، «الناس الوحشين داخل وخارج مصر مش مبسوطين بتطوير السكك الحديدية، أعداء النجاح والتطوير كثيرون».

الوزير: الإهمال سبب حادث قطاري سوهاج.. وهناك فجوة بيني وبين الموظفين

وأردف وزير النقل والمواصلات، أن بعض العناصر غير سعيدة بتطوير هيئة السكك الحديدية، كما أن السكك الحديدية المصرية الثانية في العالم بعد سكك حديد بريطانيا، كما أن السكك الحديدية كانت تنقل مليون راكب قبل ثورة يناير، ثم انخفض العدد إلى ما يقرب من 600 ألف خلال الفترة من 2011 إلى 2013، بسبب انخفاض عدد الجرارات إلى 400 جرار.

وأوضح أن عدد الركاب ارتفع إلى مليون راكب مرة أخرى ابتداء من 30 يونيو 2020، كما أن التطوير مكن السكك الحديدية من شراء جرارات وعربات جديدة، مع إصلاح التالفة، موضحًا أن وزارة النقل تستهدف وصول عدد ركاب السكك الحديدية إلى 2 مليون راكب في 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أنه جاري إعادة تأهيل جرارات دخلت الخدمة منذ الثمانينات.

وأردف أن هناك فئة أعداء التطوير تشمل المهملين وأصحاب الأفكار المتطرفة، والعناصر الإيثارية، كما أن الإهمال كان وراء حادث قطاري سوهاج، موضحًا أنه شعر بوجود فجوة بينه وبين الموظفين بسبب عدم إبلاغ القيادات تعليماته للعاملين.