وزير النقل: لدينا 268 من عناصر الإخوان في السكك الحديدية وأخطأت بتركهم

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك 268 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يعملون في السكة الحديد، مقدمًا الشكر لوزير الداخلية وأعضاء الحكومة ورجال الأمن الوطني للمساعدة في الكشف عن العناصر المتطرفة، موضحًأ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب منه الجلوس مع وزير الداخلية لمعرفة العناصر المتسببة فيما يحدث بقطاع السكة الحديد، مضيفا «لن نتستر على فساد أو خطأ في السكة الحديد».

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزير الداخلية أبلغه بوجود عناصر إرهابية متطرفة داخل السكة الحديد، «أرسلنا كشفا بأسماء 162 عنصرا متطرفا وتصنيفاتهم في السكة الحديد عام 2018، لوزير النقل السابق، و95% من العناصر المتطرفة ينتمون للجماعات الإرهابية، وطلبت الداخلية نقل العناصر المتطرفة إلى أماكن غير حساسة ولكن لم ينفذ الأمر حينها، فمعظم العناصر الإخوانية الإرهابية كانوا يعملون في الأماكن الخطيرة مثل قائد القطار أو الورش، وتم نقل العناصر المتطرفة إلى ورشة إصلاح العربات (البواجي)، وأحد أسباب حادث قطار طوخ هو فك (البوجي)».

وأشار الوزير إلى أنه طلب تقارير عن أداء عمل العناصر المتطرفة في السكة الحديد قائلا: «أعترف بخطأي أنني أعطيت فرصة للعناصر المتطرفة على أمل الحفاظ على أكل عيشهم»، كما ذكر أنه يبحث حاليا اتخاذ إجراءات قانونية ضد عناصر الجماعة الإرهابية داخل السكة الحديد، ونقلت جميع سائقي القطارات المنتمين إلى الجماعة الإرهابية إلى أماكن أخرى ولأول مرة أكشف عن تحرك ضد العناصر الإرهابية الإثارية في السكة الحديد وسيتم وقف 190 عنصرا.