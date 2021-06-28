القصة الكاملة لطالب الطب المحروم من الامتحانات بسبب درجات الثانوية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، مقطع فديو لطالب يدعى فادي أيمن بالفرقة الثانية في كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، يطالب فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بسرعة التدخل لحلها، لارتباطها بمصير مستقبله.

وقال فادي في الفيديو: «يا جماعة أنا طالب في كلية الطب زي أي طالب عادي في الكلية وبدرس، وفوجئت الخميس الماضي أن شئون الطلاب بالكلية بتبلغني بأني محروم من الامتحانات وأني لازم أروح الشئون القانونية المركزية في الجامعة، وبعد أن ذهبت يوم الأحد، أبلغوني أن درجات نتيجة درجات الثانوية مش بتاعتي».

طالب طب قصر العيني: بلغوني أن نتيجة الثانوية العامة مزورة ودخولي الطب خطأ

وأضاف الطالب، أنهم أبلغوه بأن النتيجة «مزوّرة» وأن رقم الجلوس ملك لشخص آخر، موضحا عبر الفيديو رقم الجلوس الخاص به، وأنه توجه إلى إدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتفاجأ بتغيير رقم الجلوس الخاص به، متسائلاً: «أنا كدا أعمل إيه؟» وطلب المساعدة لقرب موعد الامتحانات.

والد الطالب: تفاجأت بتغيير رقم جلوس ابني في الإدارة العامة للامتحانات بالتربية والتعليم

وتواصلت «الوطن»، مع الدكتور أيمن منصور والد الطالب، الذي أكد أن هناك مشكلة واجهت نجله داخل الكلية منذ العام الماضي، قائلا: «البداية منذ التحاق ابني بالجامعة في الدفعة 2019/2020»، لافتا إلى أن نجله التحق بالكلية العام الماضي، وبعد مرور التيرم الأول فوجئ أن شئون الطلاب تبلغه بأن الملف الخاص به داخل الكلية تم سحبه وهناك بعض الأوراق لم تكتمل منها شهادة الجيش، مضيفا: «تم استكمال أوراق الملف، واستكمل فادي العام الدراسي الماضي، ونجح وانتقل للفرقة الثانية».

الخشت: أنا أتابع الموضوع وجاري التحقق.. ومن له حق فسوف يأخذه

وتابع والد الطالب: «الأسبوع الماضي بعد انتهاء جميع المديولات للعام الدراسي الجاري، فوجئنا بشئون الطلاب تعلن أن فادي محروم من الامتحانات، توجهت للإدارة المركزية وشئون الطلاب دون جدوى، وفي النهاية بعد الدخول لوكيلة الكلية، أبلغتني أن بيانات فادي غلط، ووجهتني للإدارة المركزية بالجامعة، حيث أبلغتني أنه تم مخاطبة فادي أكثر من مرة عن طريق الجامعة عن وجود خطأ في شهادة الثانوية العامة»، مضيفا أنه توجه بعد ذلك للإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، حيث تم إبلاغه أن رقم الجلوس الذي يحمله نجله هو رقم لشخص آخر، قائلا: «المصيبة الأكبر هو أن رقم الجلوس متغير مع الاسم في الإدارة العامة للامتحانات بالتربية والتعليم وتم الرقم باسم فادي فرج».

وتابع والد فادي، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تواصل معه وطمأنه بأنه سيتم النظر في الأمر والتحقق من الواقعة، مضيفا أن عميدة الكلية الدكتورة هالة صلاح الدين عميد طب قصر العيني، تواصلت أيضا وأبلغته أنها ستتابع الموضوع صباح اليوم.

وفي السياق ذاته علق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على منشور الطالب قائلا: «ولادي اطمنوا.. أنا أتابع الموضوع.. وجاري التحقق.. ولو له حق فسوف يأخذه.. ولن يضار أبدا في حالة ثبوت صحة أوراقه.. وعد».

مصادر بالتعليم لـ«الوطن»: طالب طب القاهرة مظلوم ولم يزور شهادة الثانوي

من جانبها أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب فادي أيمن، الذي اتهمته كلية الطب بجامعة القاهرة، بتزوير شهادة نجاحه في الثانوية العامة، لم يقم بتزوير النتيجة، وكل أوراقه صحيحة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد التحري والتدقيق والاستفسار في الإدارة العامة للامتحانات، والكنترول التابع له الطالب وقت أن كان يدرس في الثانوية العامة، تبين حصوله على مجموع 405، من 410، وأن هناك موظف بالامتحانات هو من ارتكب الخطأ.

ولفت المصدر، إلى أنه تم الاستفسار عن نتيجة الطالب فادي أيمن، وتبين من الكنترول أن أوراقه بالفعل صحيحة، لكن الموظف الذي راجع السجلات في الإدارة العامة للامتحانات، هو الذي أخطأ وأبلغ الجامعة بعدم إدراج اسم الطالب في السجلات عن امتحانات عام 2019، وبناء عليه قررت إدارة كلية الطب منعه من دخول الامتحانات.

وأوضح المصدر، أن الطالب بالفعل تبين أنه مظلوم ولم يقم بالتزوير، وسوف يتم مراجعة السجلات مرة أخرى، وإبلاغ الجامعة بالحقيقة الكاملة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل المسئولين عن الواقعة، لافتا إلى أن هناك اهتماما شخصيا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالواقعة لحفظ حقوق الطالب.