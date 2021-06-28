الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس: الحرارة سترتفع أكثر من المعتاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء اليوم الاثنين، بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو، مما أدى لارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد، كما تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت الهيئة أن نسبة الرطوبة العالية تؤثر على تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة والاكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.

وأعلنت الهيئة درجات الحرارة الاثنين 28 يونيو، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.

درجات الحرارة الثلاثاء 29 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.