رامي رضوان يدعو للفنانة دلال عبدالعزيز: اللهم اشفها وعوضها خيرا

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه عبر «فيس بوك»، دعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء، وذلك بعد إعلان ابنتها إيمي سمير غانم تدهور حالتها الصحية.

وكتب رامي رضوان، زوج ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، «اللهم إني اسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبدالعزيز وتمدها بالصحة والعافية».

وواصل: «اللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما وعوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع».

واختتم: «اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب انك على كل شيء قدير».

تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

وكشف الإعلامي رامي رضوان خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز مستقرة ولكن لم تشهد التحسن بالشكل المطلوب،ويستلزم وجودها في العناية المركزة لأنها حتى الىن لاتستطيع أن تتحرك بنفسها وتحتاج مساعدة المحيطين» ونفي رامي انتقالها لغرفة عادية كما ردد البعض.

وأضاف رامي «يارب نشهد حالة استقرار، وأرجو من بعض الصحفيين التحقق، وممكن حد من الصحفيين شاف إنها بتخرج من غرفة لغرفة ونقل المعلومة ولم يتم التأكد منها».

أسرة دلال عبدالعزيز تدعو لها

وقد نشرت إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر استوري «انستجرام» الخاص بها، دعاء لوالدتها قائلة «اللهم عافيه في بدن أمي، وطمأنينة في قلب أمي وسعاده في روح أمي، وعيشا طويلا في ظل أمي».