ارتفاع إصابات كورونا عالميا لـ181.8 حالة والوفيات تقترب من 4 ملايين

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 181866023 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3938862 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 166385636 حالة.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، أن «البر الرئيسي الصيني»، سجل 21 حالة إصابة وافدة بـ«كورونا»، أمس الأحد، بينما لم يسجل أي إصابات جديدة محلية العدوى بالفيروس.

وأوضحت «لجنة الصحة»، في تقرير يومي، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا»، امس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 155572 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 501 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155572 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى إلى 2015 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 513474 شخصا

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، تسجيل 33704 إصابة و739 وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية ليتخطى إجمالي الإصابات في البلاد 18.4 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 513474 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتستأنف روسيا اعتبارا من اليوم، حركة «الطيران الدولي» المعلق سابقا بسبب «كورونا» مع 8 دول بينها الأردن.

وسمحت السلطات الروسية باستئناف الرحلات الجوية بدءا من 28 يونيو الجاري، مع كل من بلجيكا وبلغاريا والأردن وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة بعد تحسن الأوضاع الوبائية في هذه الدول.

الصحة الإماراتية: سلالات «بيتا» و«دلتا» و«ألفا» من «كورونا» هي الأكثر انتشارا في البلاد

وفي الإمارات، كشفت وزارة الصحة، أن سلالات «بيتا» و«دلتا» و«ألفا» من «كورونا»،هي الأكثر انتشارا في الإمارات حاليا بنسبة 39.2% و33.9% و 11.3% على التوالي، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزار الإماراتية، فريدة الحوسني، إن حالات الوفاة في البلاد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتخوف من اللقاحات.

وأضافت الحوسني، أنه تم تطعيم 71% من كل سكان البلاد بلقاحات كورونا، ما يساوي نحو 92% من الفئة المؤهلة، فيما أعلنت محافظة «ذي قار» الواقعة في جنوبي العراق، أمس الأحد، فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي، لمدة أسبوع باستثناء الصحة والدوائر الخدمية الأخرى، بدءا من، اليوم، بسبب تفشي الموجة الثالثة من في «كورونا».

وفي جنوب أفريقيا، قال رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، أمس الأحد، إن بلاده ستشدد قيود منع انتشار «كورونا» لـ14 يوما بعد أن فشلت إجراءات الاحتواء الحالية في منع زيادة الإصابات. وبموجب الإجراءات المعلنة، سيتم حظر جميع التجمعات، وسيكون هناك حظر تجول من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 4 صباحا، كما سيتم حظر بيع الكحول.

وحذر رامافوزا، من أن الانتشار السريع لمتغير دلتا أمر خطير للغاية، مشيرا إلى أن بلاده استلمت 1.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر» الأمريكيي عبر مبادرة «كوفاكس».

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في تونس إلى 407017 حالة

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، في بيان يومي، تسجيل 3524 إصابة جديدة بكورونا 75 وفاة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 407017 حالة، فيما بلغت الوفيات 14654حالة، فيما أعلن رئيس «لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح»، الهاشمي الوزير، امس الاحد، أن وزارة الصحة ستشرع في عمليات التطعيم بلقاح «جونسون أند جونسون» الأمريكي الذي تصل أولى جرعاته الى تونس منتصف شهر أغسطس المقبل

وأشار الوزير، في تصريح لوكالة «تونس افريقيا» للانباء، إلى ان بلاده برمجت اقتناء كميات أولية من هذا اللقاح تقدر بـ 2 مليون جرعة، فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث سيتم البدء في إعطاء اللقاح الأمريكي «فايزر» للفئة العمرية من 12إلى 18 عاما، بعد موافقة «الهيئة العامة للغذاء والدواء» واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وقالت الوزارة السعودية، إن الحملة الوطنية تسير وفق ما هو مخطط لها، حيث تم حتى الآن إعطاء 17.255.254 جرعة من لقاح كورونا للسعوديين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزا في مختلف مناطق المملكة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.