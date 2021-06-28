بعد افتتاحه أمس.. أهم معالم مقصد العائلة بطور سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة الطور تنتظر استقبال طلاب وأساتذة جامعة الملك سلمان في شهر سبتمبر القادم، لافتا إلى أن الطور ظلت مهملة لسنوات، موضحا أنه قرر البدء في تطوير المدينة منذ العام الماضي حيث جري إنشاء كورنيش بطول 6 كيلو متر، وممشي أهل مصر، بالإضافة إلي شارع 306، مؤكداً أنه جري رصد مبلغ 300 مليون لتطوير الطور كمرحلة أولي.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ مقصد العائلة بطور سيناء، أمس، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات.

واستعرض المحافظ مشروعات تنموية ضخمة في الطور بالإضافة إلى مشروعات ترفيهيه ومنها مقصد العائلة بالطور الذي يعد متنفس جديد للمواطنين، وقدم المحافظ الشكر لكل الذين شاركوا في هذا المشروع الضخم الذي يهدف للترويح لسيناء، وقال إن المقصد أصبح المكان الرسمي لإقامة الاحتفالات لانه يضم مسرح لإقامة الحفلات وشاشات عرض ضخمة وملاهي للأطفال.

وهنأ المحافظ أهالي جنوب سيناء بثورة ٣٠ يونيه التي غيرت مسار البلاد ووعد بتنفيذ وعود الرئيس السيسي لتنمية وتطوير سيناء مثل باقي المحافظات.

وأوضح المحافظ أن «مقصد العائلة» يُقام على مساحة 5 آلاف و500 متر مربع، ويشمل ممشى، ومضمار للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وأماكن للألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخريين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي للعائلة لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

أقيم الحفل بالتنسيق والتعاون مع مديرية الثقافة بالمحافظة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرأن الكريم للطالب محمد عبد الجليل، والنجمة الصاعدة اروى صالح، وألقى محافظ جنوب سيناء كلمة هنأ فيها المواطنون بذكري ثورة 30 يونيو ووعد بالاستمرار والتطوير بطور سيناء وباقي المدن .

وأثنى المحافظ علي فقرات الحفل وجميع المواهب التي تم تجهيزها بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمحافظة، ثم كورال نويبع، والطالبة رحمة، والطالب علي، ثم فرقة العريش للفنون الشعبية، والتي قام المحافظ بتكريمها بمبلغ 3000 جنيهاً تقديراً لجهودهم.