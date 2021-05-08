وضع اللمسات النهائية لـ «مقصد العائلة» بمدينة طور سيناء قبل افتتاحه

أعلنت محافظة جنوب سيناء، أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من وضع اللمسات النهائية لـ«مقصد العائلة» الجاري إقامته بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، والمقرر افتتاحه خلال أيام.

ويعد «مقصد العائلة» من المشروعات التنموية والخدمية، الجاري إقامتها بمدينة طور سيناء، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير المدينة.

منطقة ملاهي متكاملة تقام لأول مرة في مدينة طور سيناء

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مقصد العائلة يعد منطقة ملاهي متكاملة، تقام لأول مرة في مدينة طور سيناء، وأقيم على مساحة 5500 متر مربع، وتصل تكلفته إلى 9 ملايين جنيهًا، وهو مجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، ويعد امتدادا له.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أن المقصد يتضمن ممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، وممشى عام، ومناطق لألعاب الأطفال، وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات.

يضم أماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات

وتابع المحافظ: كما يضم أماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها، ووحدة 2 كونتينر لتوفير 8 محال لخدمة الزوار ووحدة تحكم.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المكان سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في إحياء التراث السيناوي، ويعد مكانا ترفيهيا للعائلات وأطفالهم.

مدينة الطور تشهد طفرة تنموية

وأشار المحافظ إلى أن مدينة الطور تشهد طفرة تنموية، حيث جرى تطوير الكورنيش بطول 3 كيلو مترات، وإقامة شارع 306 الذي يقام على غرار مدينة القاهرة، وجار تطوير طريق حمام موسى بتكلفة 38 مليون جنيه بطول 3.6 كيلو متر، وحديقة الزهراء، وتطوير قاعة المؤتمرات بالديوان العام، وجار تطوير منطقة حمام موسى، لكونها كنزًا حقيقيًا لم تستغل بعد، فضلًا على إنهاء اللمسات النهائية لافتتاح الفرع الرئيسي لجامعة الملك سلمان، وتطوير ميناء الصيد.

وتابع المحافظ، جرى تطوير عدد من الطرق الداخلية بمدينة الطور، ضمن المرحلة الأولى لتطوير المدينة بتكلفة تتخطى 151 مليون جنيه، منها طريق حي النادي بداية من مسجد حي السلام حتى حي الـ88 وحدة، بطول كيلو و200 مترًا، وتطوير شارع احمد حمدي، اتجاه مجمع المصالح، وطريق الجبيل بداية من منطقة ديوان عام المحافظة حتى قرية الجبيل بطول 4.5 كيلوم2، وبتكلفة 30 مليون جنيه، وتطوير طريق شارع طابا، بداية من مدخل مدينة الطور، حتى الكورنيش بطول كيلو متر مربع في الاتجاهين ويبلغ عرض كل اتجاه يبلغ 8 أمتار.

إضافة إلى تطوير وازدواج طرق داخلية بحي الأمل وحي بدر بتكلفة 34 مليون جنيه، وازدواج مدخل المدينة بطول 3.5 كيلو متر، بتكلفة 25 مليون جنيه، وانشاء ورصف طريق قرية الوادي بتكلفة 30 مليون جنيه.