لجان لفحص منازل المستحقين لسكن كريم بالمنيا

بدأت لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي من عمد ومشايخ قرى وجمعيات التنمية وشباب البرنامج الرئاسى ورؤساء القرى بالمنيا، فحص كشوف مستحقي «سكن»، كريم لضمان النزاهة والشفافية وفقا لتعليمات القيادة السياسية.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية إن كافة أعضاء اللجان سيوقعون على كشوف الأسماء المختارة لتحمل المسئولية، كما سيتم توقيع المواطن على إقرار باستحقاقه وعدم ملكيته لمنزل أخر وعدم قدرته المادية على بناء المنزل.

وأضاف، أنه يتم تدقيق البيانات للتأكيد علي أن مبادرة سكن كريم مجانية وبدون وساطة أو محسوبية، وهي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذ في خمس مراكز بالمنيا.

وفي مركز أبوقرقاص، تفقدت لجنة ضمت كل من: «أشرف الدسوقي رئيس مجلس قروي أبوقرقاص البلد، عمر إبراهيم مسئول وحدة حياة كريمة، بعض المنازل، حيث تم رفع إحداثيات وتصوير المنازل الخاصة بالمبادرة في قري أبوقرقاص البلد، منهري، الكرم، السنبلاوين، منشأة دعبس، وزعفرانة، ومنشأه زعفرانة».

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي، وذلك لفحص كشوف مستحقين مبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية ودون أي مجاملات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، وأكد علي أهمية محاسبة الضمير أولا، لتصل المبادرة الرئاسية للمستهدفين المستحقين، لافتاً إلي أن المحافظة وكافة الجهات الشريكة أمناء علي المبادرة، من خلال تطبيق معايير الاختيار التي وضعتها الدولة، والتي منها امتلاك منزل واحد، وأن يكون المنزل يحتاج لإعادة بناء أو هدم.

وتضم لجان المشاركة المجتمعية جميع الفئات الممثلة للمجتمع القروي من عمد ومشايخ القرى وجمعيات التنمية المجتمعية وشباب القرية وشباب البرنامج الرئاسي ورؤساء القرى وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم توقيع كافة أعضاء اللجنة على كشوف الأسماء المختارة لتحمل المسئولية، كما سيتم توقيع المواطن على إقرار باستحقاقه وعدم ملكيته لمنزل أخر وعدم قدرته المادية على بناء المنزل.

وكان محافظ المنيا، عقد اجتماعا لعرض ومناقشة رؤية المحافظة في تنفيذ مبادرة «سكن كريم»، والتي تساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، وذلك بهدف مراجعة وتدقيق القوائم الخاصة بالمستحقين لسكن كريم من خلال فرق عمل المحافظة ولجان التنمية المحلية، حيث ناقش المحافظ مع الحضور محددات ومعايير المبادرة.