أسماء المنفذ بحقهم حكم الإعدام بسجن استئناف القاهرة أمس

حصلت «الوطن» علي أسماء 9 سجناء، من بينهم سيدة نفذ بحقهم أحكام الإعدام أمس، داخل سجن استئناف القاهرة لإدانتهم في قضايا جنائية «قتل مقترن بالسرقة»، وهم كل من:

صفاء أيوب ميخائيل، بدائرة قسم شرطة بنها.

أيمن زكريا عبد الرحمن، بدائرة قسم شرطة بنها.

رجب محمد هاشم الزواوي، بدائرة قسم شرطة منشية ناصر.

خالد محمد علي، مركز شرطة طوخ.

مصطفي رياض الشافعي، شبين القناطر.

محمود شريف رجب محمد حسين، شبين القناطر.

حمادة جمال مغاوري، دائرة قسم شرطة عين شمس.

رامي جمال مغاروي، دائرة قسم شرطة عين شمس.

محمد خيري محمد يوسف، دائرة قسم شرطة بنها.

وجرى تنفيذ أحكام الاعدام بحق السجناء الـ 9 بعد انتهاء جميع درجات التقاضي حتي أصبحت الأحكام نهائيه وواجبة النفاذ، ونفذت الأحكام في الساعة السابعة صباح أمس داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور كل من وكيل النائب العام وقيادات سجن استئناف القاهرة وطبيب شرعي وأحد المشايخ، وبعد الانتهاء من إعدام الـ 9 جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، لكون سجن استئناف القاهرة يتبعه، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.

إخطار أسر المنفذ بحقهم الحكم

وقالت مصادر إنه تم إخطار أسرهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام وأن الجثث سوف تحفظ في ثلاجات حفظ الموتي بمشرحه زينهم وعليهم التوجه إلى المشرحة لاستلامها، وأضافت المصادر في حاله رفض أسر أحد المنفذ بحقهم الإعدام استلام جثة ذويهم، فإنه يتم إخطار النيابة العامة ودفن الجثة على نفقة الدولة.