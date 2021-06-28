حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر ودرجة الحرارة.. زيادة ساعات سطوع الشمس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر ودرجة الحرارة، إذ تستمر الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو، ما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد، كما تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر ودرجة الحرارة

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه تؤثر نسبة الرطوبة العالية على تكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، لذا أهابت الهيئة بالمواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة، والإكثار من تناول السوائل الباردة على مدار اليوم.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 38 25

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 24

دمنهور 35 23

بلطيم 33 22

مطروح 31 22

السلوم 31 22

سيوة 40 24

بورسعيد 33 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 34 23

رفح 34 22

رأس سدر 38 25

نخل 36 19

نويبع 38 26

طابا 35 20

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 39 22

بني سويف 39 24

المنيا 40 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 44 26

أسوان 44 26

إدفو 44 27

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 36 26

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27