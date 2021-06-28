متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. «الأرصاد الجوية» توضح الموعد

مع الارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية، بدأ المواطنون من كارهي الطقس الحار في البحث عن متى تنتهي موجة الحر في مصر والعودة للاعتدال في الأحوال الجوية؟

متى تنتهي موجة الحر في مصر؟

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هذه الموجة الحارة التي تشهدها البلاد من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

وأضاف «شاهين» في حديثه لـ«الوطن» أنّ الموجة الحارة التي نشهدها بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم محافظات الجمهورية، والذي يعمل على رفع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، ما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار أو الليل وهو أمر طبيعي بالنسبة لفصل الصيف، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أي تحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

وأوضح «شاهين» أنّ درجات الحرارة على القاهرة تتراوح من 37 إلى 38 درجة مئوية، فيما تتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية على جنوب البلاد، فيما تتراوح نسب الرطوبة ما بين 80% إلى 90%.

وعن الظواهر الجوية الأخرى المؤثرة على البلاد، يقول مدير مركز التنبؤات الجوية أنّها شبورة خفيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، تتلاشى سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، مؤكدًا أن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ومناسبين لكل أعمال الملاحة البحرية.

وقدّمت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة موجة الحر، تتمثل في الآتي:

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، وإذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

2- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات، أو تركها في درجة حرارة عالية.

3- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

4- الإكثار من تناول السوائل، خاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

5- عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

6- ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.