يعمل في درجات الحرارة الشديدة.. توقيع عقد تصنيع الأتوبيس الكهربائي المصري

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، منذ قليل، مراسم توقيع اللواء رفيق رزق عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات «مصنع 200 الحربي»، عقد تصنيع الأتوبيس الكهربائي المصري بالشراكة بين «المصنع» وشركة صناعة وسائل النقل MCV، في إطار حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات التي تعمل عليها.

شارك في مراسم توقيع «العقد»، كل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

كما حضر مراسم توقيع تصنيع أول أتوبيس كهربي مصري كل من رئيسي هيئتي النقل العام في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وهما الهيئتين المقرر الاستفادة من تلك «الاتفاقية» مستقبلاً بعد العمل على تصنيعهم في «الإنتاج الحربي».

الأتوبيس الكهربي المصري.. تصميم وطني بالكامل

وفي تصريحات له على هامش توقيع «العقد»، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هذا الأتوبيس تصميم مصري بالكامل، وسيتم تصنيع أجزاء كثيرة من منتجاته بعد تصميمهم في مصر.

وتضم قائمة المنتجات التي سيتم تصنيعها، في مصر كلاً من الزجاج المستخدم في الأتوبيس، والكراسي الداخلية المركبة فيه، و«الكاوتش»، فضلاً عن مواد خام أخرى مثل الصاج الخارجي المُركبة على جسم الأتوبيس، والفيبر المُركب بداخله، بحسب «الوزير مرسي».

وأكد «مرسي» أن الوزارة حريصة على التكامل والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات التصنيعية في الدولة، ومن بينها القطاع الخاص، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المختلفة.

زيادة نسب التصنيع المحلي في الأتوبيس الكهربي تدريجيًا

وأشار إلى أن الوزارة ستتعاون مع الشركة؛ لزيادة نسب المكون المحلي في هذا الأتوبيس حتى أكثر من 60%.

أبرز مواصفات الأتوبيس الكهربي المصري

وقال المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، إن هذا الأتوبيس يستطيع السير بشحنة كهربائية واحدة تصل ما بين 300 إلى 350 كيلو متر حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة.

وأضاف «بكر»، في تصريحات صحفية له، أن هذا الأتوبيس «مُكيف»، ويسير بسرعة تصل حتى 70 كيلو متر في الساعة، ويعمل في درجات الحرارة الشديدة مثل 45 درجة مئوية.