عقوبة ذبح الأضاحي بالشارع: من 3 لـ5 آلاف جنيه

عقوبة ذبح الأضاحي بالشارع مثار تساؤل عدد كبير من المواطنين مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك واقترانه بشعيرة ذبح الأضاحي، حيث يتساءل البعض عن عقوبة ذبح الاضاحي بالشوادر والشوارع بعيدا عن المجازر الحكومية، حيث طالبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة الحفاظ على البيئة واتباع الإجراءات الوقائية والصحية في ذبح الأضاحي وإعداد المجازر لاستقبال موسم عيد الأضحى وفتح المجزر أمام المواطنين بالمجان، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على أعمال التطهير والنظافة المستمرة داخل كل مجزر، وأكدت أن عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر تتمثل في تحرير محاضر وغرامة للمخالفين والتشديد على نظافة الشوارع وعدم السماح بأي أعمال ذبح في نهر الطريق، حفاظا على سلامة المواطنين والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات.

عقوبة ذبح الأضاحي بالمحافظات

وفيما يتعلق بمسألة عقوبة ذبح الأضاحي بعيدا عن الأماكن المخصصة لها، حذرت محافظتا القاهرة والجيزة من ذبح الأضاحي في الشوارع والميادين، حيث يتم تسيير حملات مستمرة خلال فترة العيد للحد من أي تجاوزات، وتوقيع غرامة تتراوح من 3 آلاف الى 5 آلاف جنيه كعقوبة لذبح الأضاحي وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها، ويتم تطبيق القانون على المخالفين مع تجهيز المجازر الحكومية لاستقبال أي أضاحي من جانب الأفراد والجمعيات لذبحها داخل المجازر، مع التشديد على هيئات النظافة والتجميل بإزالة أي مخلفات أو رواسب بالشوارع على الفور.

إقامة الشوادر

وفيما يتعلق بظاهرة إقامة الشوادر مع اقتراب عيد الأضحى، أكد اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أنّ إقامة أي شوادر لبيع اللحوم والخراف بشكل مخالف للقانون ودون أي تصريح يتم تحرير محضر بيئة وغرامة من ألف إلى 20 ألف جنيه، وفق القانون رقم 4 لسنة 1994، فضلا عن تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغال بمساحة مختلفة، بالإضافة إلى قيام أجهزة المحافظة بإزالة الشادر على الفور.