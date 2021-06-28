موقف محرج.. سيارة نقل ثقيل عكس الاتجاه وأخرى بحمولة زائدة أمام وزير النقل (فيديو)

تعرض سائقا مركبتي «نقل ثقيل»، إلى موقف محرج أمام المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على الطريق الصحراوي، في موقف يعرضهما للغرامة، وذلك خلال حلقة الأحد من برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة صدى البلد.

مقدم البرنامج كان يجري حواره مع وزير النقل على أحد الطرق الصحراوية، إذ تطرق «الوزير»، إلى أسباب حوادث سيارات النقل، وأكد: «معظم الحوادث التي تحدث على الطرق السريعة أو الرئيسية سببها سيارات النقل سواء كانت مقطورة أو غير مقطورة، فالمقطورة قد تنفصل عن المركبة، أو ان الحمولة كبيرة ولا يستطيع السائق التحكم فيها، وبالتالي كان لا بد من فصل النقل عن الملاكي»، إلا أن السائق الأول مرّ بمركبته أمام وزير النقل، والذي علق على هذا الأمر قائلا: «الحمولة عالية جدا وأكبر من الحمولة التصميمية للطريق العادي.. بنحاسبهم ومش بنسيبهم وبناخد حق الدولة منهم».

بعدها بثوانٍ معدودات، سارت مركبة نقل ثقيل أخرى في اتجاه مخالف، وعلق وزير النقل: «ماشي مخالف ليه؟! ممكن يعمل حادثة وإحنا واقفين وفي الآخر يقولوا إن وزارة النقل وهيئة الطرق غلطانة، طب إحنا نعمل ايه أكتر من كدة؟!».

وتحدث وزير النقل عن حادث طريق الصعيد- البحر الأحمر، مؤكدًا أن السبب هو سير مركبة في اتجاه مخالف: «زي اللي كان ماشي مخالف دلوقتي، طلع من الكافيتريا ومكلفش نفسه ياخد أول كوبري دوران يوتيرن، رغم إن الطريق حر ومفيش تقاطعات سطحية خالص، وفي كباري دوران، ومفيش حد بيلف دوران سطحي على الطريق».