15 قارئا وعالما غيبهم الموت في شهر يونيو.. أبرزهم الشعراوي والمنشاوي

شهد شهر يونيو، وفاة ورحيل 15 من مشاهير قارئي القرآن الكريم والمبتهلين والعلماء، الذين يشار إليهم بالبنان سواء في دولة تلاوة القرآن الكريم أو الابتهالات الدينية، فضلًا عن أبرز العلماء الذين عرفهم الناس من خلال البرامج الدينية على قنوات التلفزيون والفضائيات.

وتستعرض «الوطن» أشهر قراء القرآن الكريم والمبتهلين والعلماء، الذين غيبهم الموت في شهر يونيو على النحو التالي:

محمد متولي الشعراوي

ولد محمد متولي الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره. في عام 1922م التحق بمعهد الزقازيق الإبتدائي الأزهري، وأظهر نبوغًا منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم، ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري.

وتخرج الشعراوي عام 1940م، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943م.

بعد تخرجه عين الشعراوي في المعهد الديني بطنطا، ثم إنتقل بعد ذلك إلى المعهد الديني بالزقازيق ثم المعهد الديني بالإسكندرية وبعد فترة خبرة طويلة إنتقل الشيخ الشعراوي إلى العمل في السعودية عام 1950 ليعمل أستاذًا للشريعة في جامعة أم القرى.

الشعراوي وزيرا للأوقاف

وفي نوفمبر 1976م، أسند ممدوح سالم رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، وظل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر عام 1978م.

وغيب الموت الشيخ محمد متولي الشعراوي في 17 يونيو عام 1998، ووري جثمانه بمقابر العائلة بقرية دقادوس بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

محمد صديق المنشاوي.. عضو دولة الترتيل

وولد الشيخ محمد صديق المنشاوي، في 20 يناير عام 1920م، ويعد أحد أعلام ورواد دولة الترتيل والتجويد وتلاوة القرآن الكريم، على مستوى العالم الإسلامي.

وسجل المنشاوي المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وعين قارئًا في الإذاعة المصرية، لكنه توفي مبكرًا إثر إصابته بمرض دوالي المريء ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن دنيانا يوم الجمعة 20 يونيو 1969م.

أبو العينين شعيشع.. الصوت الملائكي

وولد أبو العينين شعيشع في 22 أغسطس 1922، يعد أحد أعلام قراء القرآن الكريم، من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن، وذاع صيته في الصبا حتى التحق بإذاعة القرآن الكريم، وتوفى الخميس 23 يونيو عام 2011 عن عمر يناهز 88 عامًا.

إبراهيم الشعشاعي نقيب القراء الأسبق

وولد الشيخ إبراهيم الشعشاعي عام 1930، ابن القارئ الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي الذي تعود أصوله إلى قرية شعشاع، مركز أشمون، محافظة المنوفية، حفظ القرآن الكريم صغيراً ودرس علومه وقراءاته، ولمع نجمه إلى جانب والده من أوائل الخمسينيات، وقد خلف والده في كرسي القراءة بمسجد السيدة زينب بعد رحيله سنة 1962، ودخل الإذاعة المصرية سنة 1967، وتوفى 9 يونيو 1992م.

عبدالعاطي ناصف قارئ الجامع الأزهر

وولد الشيخ عبدالعاطي حسن علي ناصف بمدينة شبين القناطربمحافظة القليوبية في 13 يناير 1933، واعتمد قارئًا للقرآن الكريم بالإذاعة المصرية عام 1969، ثم عين قارئا للسورة بالجامع الأزهر الشريف مزامَلة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، حيث كانا يتبادلان التلاوة بالمسجد أسبوعيًا.

وغيب الموت الشيخ عبدالعاطي ناصف، عام 2014 عن عمر يناهز 80 عامًا بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة القرآن الكريم.

فرج الله الشاذلي

وولد الشيخ فرج الله الشاذلي عام 1948، بقرية أرمانية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ويعد أحد القراء البارزين، وحفظ القرآن في سن الثامنة، ثم التحق بمعهد القراءات عام 1971، ليحصل على العالمية ويتخرج منه عام 1979، وتوفي في 5 يونيو عام 2017 عن عمر يناهز 69 عامًا.

إبراهيم المنصوري من الرعيل الأول

وولد الشيخ إبراهيم المنصوري بقرية «البصراط» بمحافظة الدقهلية عام 1921، وهو أحد أعلام جيل الرعيل الأول من القراء، وتوفى 7 يونيو عام 1988.

كما شهد شهر يونيو، وفاة العديد من القراء والمبتهلين الذين عرفهم الناس من خلال اذاعة القرآن الكريم، وحفلات التلاوة والعزاءات والمناسبات الدينية، من بينهم القراء والشيوخ؛ محمد عطية حسب الذي توفي 29 يونيو عام 2011، أحمد حسن أبو الفرج الذي توفي في 20 يونيو عام 2020، عبدالله عمران الذي توفي 18 يونيو عام 2013، إسماعيل السمكري الذي توفي في 11 يونيو 1987، محمد الهلباوي وتوفي في 15 يونيو 2013، علي الحسيني وتوفي في 17 يونيو 2020، ومحمد حسن النادي وتوفي في الأول من يونيو عام 1961 .

كما شهد شهر يونيو وفاة العديد من العلماء الأجلاء، الذين كان لهم ظهور وانتشار واسع على قنوات التليفزيون المصري والفضائيات، ومنهم الدكتور عبدالله شحاته، وتوفي في 20 يونيو عام 2002، والشيخ محمد الراوي وتوفي في 2 يونيو عام 2017.