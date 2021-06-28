والد حسام حبيب يستعين بأية قرانية للرد على التسجيل الصوتى المسيئ

استعان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب بأية قرأنية، فى أول رد فعل له على واقعة تسريب تسجيل صوتى مسيئ له عن زوجة ابنه الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث نشر حبيب بوست عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قال فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها اللذين أمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتهم نادمين صدق الله العظيم».

يذكر أن «بوست»، حسين حبيب جاء ردا على التسريب الصوتى المسيئ حول شيرين عبد الوهاب والمنسوب له والذي انتشر مساء أمس الأحد، حيث جاء فيه تخمين لحسين حبيب بأن ابنه حسام شخصية ليست سهلة وأنه بالطبع يخطط للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بموجب التوكيل الرسمي الذي يخمن أنها حررته له.

التسريب الصوتى المسيئ لشيرين عبد الوهاب

كما جاء خلال التسريب الصوتى مخطط لحسين حبيب: بأن يزوج ابنه حسام من فتاة صغيرة فى السن لكى يتمكن من الانجاب منها وخاصة أن شيرين تعانى من مشاكل فى الانجاب بسبب تقدمها فى السن.

كان حسين حبيب نفى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» صحة التسجيلات المنسوبة إليه، قائلا: «إن الصوت ليس صوته وأنه سيقاضي المكان الذي تسبب فى نشره».