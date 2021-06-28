قصة العشق والخيانة.. «صفاء وأيمن» قتلا مسنين فأعدمهما عشماوي

«صفاء» خادمة لدى زوجين مسنين، ذات يوم شكّا في سلوكها، وقررا طردتها، بعدما اتهماها بالسرقة، وهو الأمر الذي نفته مرارًا وتكرارًا إلا أن الزوجين أصرا على طردها؛ لتعود مرة أخرى وقلبها مشتعل بنار الانتقام، وتقرر سرقة المسنين وقتلهما بمساعدة حبيبها «أيمن».

«أيمن» و«صفاء».. نشأت بينهما قصة عشق وأقسما الاثنان بأنه لن يفرقهما الموت، ولعلها كانت ساعة استجابه، حيث نفذ فيهما صباح أمس حكم الإعدام؛ لقتلهما عجوزًا وزوجته في بنها وسرقة مصوغات ذهبية وهواتف محمولة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدًا لتسليمهما لذويهما.

جثتان مذبوحتان

بداية الواقعة ترجع إلى شهر أبريل عام 2010،عندما استيقظ أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، على خبر العثور على الزوجين بالمعاش «وهيب صادق»، 70 سنة، وزوجته «سعاد سيد سيد»، 65 سنة، مذبوحين داخل شقتهما.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القليوبية، وتبين إصابتهما بطعنة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح؛ لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكشفت التحريات أن المجني عليهما كانت لديهما خادمة وطرداها بسبب السرقة، وبالتحري عن الخادمة، تبين أنها على علاقة بـ عامل، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

خادمة وحبيبها وراء الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما، بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت المتهمة أنها كانت تعمل خادمة لدى المجني عليهما، ولكن تم طردها، وكانت تحتفظ بنسخة من باب شقة المجني عليهما.

وأضافت المتهمة أنها على علاقة عاطفية بالمتهم الثاني؛ ونظرا لكونها كانت تروي له عن ثراء المجني عليهما، اقترح عليها سرقتهما؛ انتقامًا لطردها واتهامها بالسرقة؛ كي يتمكنا من إتمام زواجهما.

التخطيط للجريمة

أعطت الخادمة لحبيبها مفتاح شقة المجني عليهما، وطلبت منه عمل نسخة، ويوم التنفيذ ذهبا سويا إلى السوق واشتريا مطواة وشريطًا لاصقًا وحبلًا، وذهبا إلى مسكن المجني عليهما.

فتح المتهمان باب الشقة ودخلا، وأثناء سرقة المصوغات الذهبية، تفاجأ المتهم باستيقاظ الزوج، فقام بطعنه بالمطواة وأثناء استغاثته سمعت زوجته صوته، فخرجت لتطمأن على زوجها، ولكن تم تقييدها بالحبل، وتسديد عده طعنات لها، وبعد التأكد من أنهما فارقا الحياه، أخذ الريسيفر والهواتف والمصوغات الذهبية والتي تزن كيلو من الذهب.

وأشارت المتهمة إلى أنه تم بيع جزء من المصوغات الذهبية، لدى صائغ في طنطا، وبمواجهة المتهم الثاني باعترافات الخادمة أيدها ، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكما بالإعدام، وأيدت محكمة النقض الحكم.

تنفيذ حكم الإعدام

وصباح أمس، نفذ عشماوي حكم إعدام «صفاء» و«أيمن»، داخل سجن استئناف القاهرة، ونقل جثتيهما إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدًا لتسليمهما لذويهما؛ لدفنهما سويًا تنفيذ لقسمهما بأنهما «لن يفرقهما الموت».