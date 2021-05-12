تفاصيل إعدام الراهب أشعياء المقاري: مفاجأة في انتظار كاهن تنفيذ الحكم

كشف القس أفرايم صالح، راعي كنيسة مار يوحنا الحبيب بوادي النطرون، عضو باللجنة المجمعية لخدمة السجون، عن تفاصيل ليلة إعدام الراهب أشعياء المقاري، الذي تم إعدامه أمس الأول، في قضية مقتل الأنبا ابيفانيوس التي حدثت منذ قرابة 3 أعوام.

وأوضح القس أفرايم، في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ليلة تنفيذ حكم الإعدام تم إبلاغ الأب باخوم، واعظ السجن «المسمى الرسمي داخل السجن لكاهن السجن» بالحضور في تمام السادسة صباح الغد لحضور تنفيذ حكم الإعدام «ولم يتم إبلاغه باسم الذي سيعدم».

مسؤول خدمة السجون لم يكن متواجدا وقت الإعدام

وأشار إلى أن الأب المسؤول لم يكن متواجد بدمنهور فاعتذر للمأمور مع وعد بحضور كاهن آخر وتم الاتفاق مع المأمور بحضور القمص داود.

وأكد أن القمص داود، لم يسبق له الخدمة بالسجون، ولم يسبق له رؤية الراهب أشعياء، وعندما دخل وقابل المأمور فوجئ بأن الذي سيتم إعدامه هو الراهب أشعياء، فصلى له وقرأ له «الحل» وتعامل معه حسب لوائح السجن.

أسرة الراهب المشلوح تواصلت مع الأنبا باخوميوس بعد إعدامه

ولفت إلى أنه بعد إبلاغ أسرة الراهب بتنفيذ حكم الإعدام لم يجدوا أفضل من نيافة الأنبا باخوميوس للجوء إليه، وتعامل الأنبا باخوميوس معهم بمنتهى الأبوة، فأمر نيافته بتسهيل كافة العقبات وتوفير سيارة لنقل الجثمان إلى بلدته، وهو ما يفعله نيافته دائما مع أي شخص أو أسرة تلجأ إليه.

القمص داود لم يكن أب اعتراف الراهب أشعياء المقاري

وأكد أن أحد أفراد عائلة الراهب أشعياء، قد طلب مقابلة الأب داود وطلب منه كلمة تعزية لوالدة الراهب أشعياء، وقام بتسجيل كلمة التعزية بالموبايل الخاص به وذلك لتعزية الوالدة، ثم قام بنشرها على النت مع كتابة أن «أبونا داود أب اعترافه».