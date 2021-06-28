«فوتوسيشن» في قلعة قايتباي: الساعة بـ800 جنيه و5 شروط للتصوير

أعلنت قلعة قايتباي بالإسكندرية، عن بدء تفعيل جلسات التصوير الفوتوغرافي «فوتوسيشن» داخل القلعة العريقة، اليوم الاثنين، للمرة الأولى بنظام الحجز المسبق، ومن خلال السماح للجمهور بالتصوير مقابل 800 جنيه في الساعة الواحدة.

شروط جلسات التصوير الفوتوغرافي «فوتوسيشن» في قلعة قايتباي بالإسكندرية

- تتم إتاحة فرصة تصوير «فوتوسيشن» غير تجاري وفقًا للإجراءات المنصوص عليها، والتي تشمل تحديد رسوم تصوير الفوتوسيشن بـ800 جنيه لمدة ساعة.

- الحجز من خلال مسؤول العلاقات العامة والإدارة داخل القلعة.

- يكون التصوير خلال الموعد المتفق عليه خلال مواعيد الزيارة الرسمية.

- يتم التصوير دون تعطيل حركة الزيارة بالقلعة.

- يُسمح بالتصوير في الأماكن المفتوحة المتاحة للزيارة بالقلعة والالتزام التام بالقواعد العامة للزيارة.

ما هى جلسات التصوير الفوتوغرافي «فوتوسيشن» الممكنة في قلعة قايتباي بالإسكندرية؟

وتأتي تلك البادرة بهدف تعظيم موارد الدولة المصرية، بجانب توفير أماكن رائعة للجمهور من أجل توثيق لحظاتهم الفريدة والمميزة داخل صرح عظيم يسمى قلعة قايتباي.

وتبرز جلسات التصوير «فوتو سيشن» التي يمكن التقاطها داخل أروقة قلعة قايتباي، في إمكانية احتضانها المناسبات المميزة الخاصة بالجماهير كجلسات تصوير الخطوبة والزواج واعياد الميلاد والنجاح وغيرها من المناسبات التي تحتاج إلى أماكن مميزة لتوثيق تلك اللحظات.

كيف تستفيد من قلعة قايتباي في التصوير؟

يمكن الاستفادة بشكل كبير من قلعة قايتباي خلال جلسات التصوير، كونها تتكون من مساحة مستطيلة مساحتها 150 م × 130 م يحيط بها البحر من ثلاث جهات وللقلعة مدخل رئيسي بالجهة الجنوبية الغربية على هيئة برجين على شكل ثلاثة أرباع الدائرة وللقلعة سوران يمثلان نطاقين دفاعيين، وقد ألحق بالقلعة مسجد بالجهة الشمالية الشرقية يتكون من دورقاعة وسطى يحيط بها أربعة إيوانات و يوجد بالقلعة صهريج ضخم لخزن الماء العذب.