6 إصدارات جديدة من المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية في معرض الكتاب

يقدم المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، 6 إصدارات جديدة، ضمن إصداراته الحديثة لنصوص آباء الكنيسة المترجمة عن الأصول اليونانية، وذلك خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوريته 52، المقرر انطلاقه الأربعاء المقبل.

المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية يهتم بالعصر الذهبي للكنيسة

وقال الدكتور جورج فرج، باحث بالمركز، إن المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، يهتم منذ تأسيسه في عام 1979 بيد الدكتور نصحي عبدالشهيد، بترجمة نصوص آباء الكنيسة من أصولها اليونانية التي ترجع إلى القرون الأولى للمسيحية، وبالأخص القرن الرابع والخامس فيما يعرف بالعصر الذهبي للكنيسة.

ترجمات المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية تتم على يد باحثين متخصصين

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أن تلك الترجمات، تجري من قبل باحثين متخصصين، سافروا إلى بلاد اليونان، ودرسوا علوم اللاهوت واللغة اليونانية القديمة بشكل أكاديمي، وعادوا للعمل بالمركز، بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في العلوم اللاهوتية.

إصدارات المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية في معرض الكتاب

1- الجزء الثالث من تفسير القديس كيرلس الإسكندري لسفر إشعياء (الاصحاحات من 19-30)، ترجمة الدكتور جوزيف موريس فلتس

2- تفسير سفر هوشع للقديس كيرلس الإسكندري ترجمة الدكتور جورج عوض إبراهيم.

3- الجزء الثاني من تفسير المزامير للقديس باسيليوس الكبير ترجمة الدكتور سعيد حكيم يعقوب

4- الجزء الثالث من تفسير سفر المزامير للقديس أثناسيوس ترجمة الدكتور جورج ميشيل اندراوس

5- الرسائل الفصحية الخمس الأولى للقديس كيرلس الإسكندري ترجمة الدكتور ميشيل بديع

6- كتاب «كيرلس محب الحق» للقديس ساويرس الأنطاكي مترجم عن الفرنسية وهو ترجمة أحد الآباء الرهبان.

وجرى مراجعته من الدكتور جورج عوض إبراهيم، وهو يقع في 699 صفحة من القطع الكبير.

ويعتبر هذا العمل، من أشهر نصوص القديس ساويرس الأنطاكي التي يشرح فيها تعليم القديس كيرلس عن شخص السيد المسيح.