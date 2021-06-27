«شواطئ الإسكندرية» تستضيف مباريات كرة قدم لـ«قصار القامة» احتفالا بـ30 يونيو

أقدامهم القصيرة لم تمنعهم في مداعبة كرة القدم، عبر شواطئ الإسكندرية، فأخذوا يركلونها بسعادة غامرة، يواجهون صعوبة الحركة على رمال الشواطئ، قد يقعون تارة وينجحون تارة أخرى، إلا أنهم في كل الأحوال كانوا سعداء في تجربتهم الأولى ضمن أول بطولة كرة قدم شاطئية منظمة لقصار القامة في الإسكندرية.

أبرزها قصار القامة.. مهرجان رياضي احتفالاً ب30 يونيو

البطولة التي احتضنتها ملاعب النادي الرياضي البحري بالإسكندرية، اليوم، مع انطلاق المهرجان الرياضي الأول لتدشين منطقة الإسكندرية للرياضة للجميع، التي تعد تحت التأسيس حاليًا، وذلك في إطار الاحتفالات بثورة 30 يونيو تحت شعار «الرياضة أسلوب حياتك وأمنك القومي»، وشهدت بطولة أولى من نوعها لفرق قصار القامة التي خاضت مباريات كرة قدم.

مباريات قصار القامة لكرة القدم على شواطئ الإسكندرية

وقال عماد البناني رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع، إن المهرجان بدأت فعالياته بطابور العرض الذي ضم العديد من فرق الأندية المختلفة التي تنوعت لتشمل قصار القامة والأطفال وكذلك الشباب، فضلًا عن قدامى الرياضيين وفريق سيدات النادي الأهلي المصري، وبعض أندية محافظتي مطروح والبحيرة.

ألعاب رياضية مختلفة على شواطئ الإسكندرية

وأضاف البناني، في بيان له على هامش المهرجان، أن الفعاليات قد شهدت مشاركة واسعة من الجماهير وسط حضور قوي لعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية، مشيرًا إلى التوجه بالمشاركين للقيام بجولة بحرية على متن عدة يخوت في البحر الأبيض المتوسط، كما شملت إقامة العديد من الأنشطة الرياضة التنافسية بين الأندية المختلفة كالكرة المائية، كرة القدم، كرة الطائرة، وتنس الطاولة وغيرها.

وأوضح أن المهرجان شهد إقامة العديد من الفقرات الفنية والترفيهية التي لقيت تفاعلا من الحضور، خاصة عرض مسرح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لعرائس الماريونت الذي يحاكي تاريخ الإسكندرية والليلة الكبيرة، فيما اختتم المهرجان بتكريم المشاركين والأندية الفائزة بالمسابقات الرياضية التي عقدت على مدار اليوم.