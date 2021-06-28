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الشروط النهائية للقبول في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 2021

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية: تؤهل الطلاب لسوق العمل

كتب:

كريم روماني
01:38 م | الإثنين 28 يونيو 2021
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط النهائية للقبول في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 2021، موضحة أنه يتم التنسيق للمدرسة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021، حيث يتم التنسيق وفق درجات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن هذه النوعية من المدارس تهتم بالتدريبات العملية للطلاب في فترة الدراسة بجانب الدراسة النظرية، كما تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال اهتمامها بآليات واحتياجات الواقع الراهن، بالإضافة إلى كونها تهتم بمواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة، وتهتم بصقل مهارات الطلاب.

وأضافت الوزارة، أن الشروط النهائية للقبول في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 2021، تتمثل في ضرورة أن يكون سن المتقدم 18 عاماً ولا يزيد عن ذلك اعتبارً من أول أكتوبر المقبل 2021، وأن التقديم يتاح للبنين في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يتم تحديد درجة القبول لهذه النوعية من المدارس من خلال وحدة وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.

شروط وطرق التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 2021:

- يتم التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 2021، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

- ضرورة أن يجتاز الطالب اختبارات القبول لهذه المدرسة والتي يتم وضعها من قبل الوزارة.

- اجتياز الكشف الطبي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

 الشريك الصناعي لمدرسة الإنتاج الحربي

- وزارة الإنتاج الحربي.

مميرات الالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 2021:

- تدريب عملي أثناء فترة الدراسة التي تصل إلى 3 سنوات.

- حصول الخريج على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- يمكن لخريجي هذه المرسة الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة.

تخصصات مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان 2021:

- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

- تشكيل وسباكة المعادن.

- الصيانة الميكانيكية.

- التركيبات الكهربائية.

- البتروكيماويات.

- الكيمياء الصناعية.

- إصلاح السيارات.

 

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