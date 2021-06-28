الحبس سنتين مع الشغل لـ طبيب الميكروباص في الشرقية

قررت محكمة جنح مستأنف ثاني الزقازيق، تعديل الحكم الصادر من محكمة جنح ثان الزقازيق الصادر ضد الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق بالحبس سنة مع الإيقاف إلى سنتين مع الشغل.

وقال أحمد مدحت الشحات المحامي والمستشار القانوني لمكتب المساندة القانونية بالشرقية لـ «الوطن»، أن المكتب يتابع القضية منذ بدايتها وخلال جلسات المحاكمة السابقة، مشيرا إلى أنه بعد صدور حكم محكمة جنح ثاني الزقازيق بمعاقبة الطبيب بالحبس لمدة سنة مع الإيقاف استأنقت النيابة على الحكم باعتباره حكم أول درجة وبالعرض على محكمة جنح مستأنف ثاني الزقازيق قررت المحكمة تعديل الحكم للحبس سنتين مع الشغل.

وكانت محكمة جنح الزقازيق قررت في 25 فبراير الماضي بمعاقبة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بالزقازيق بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وجاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة حضوريًا بعد الاطلاع على المواد 287 و306 مكرر، فقرة «ا» من قانون العقوبات، وعملاً بنص المادتين 32 و55 من قانون العقوبات حبس المتهم سنة مع الشغل، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ الحكم».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن ما لقاه المتهم من إجراءات ضبط وحبس احتياطي، كفيلة بردعه وعدم معاودته ارتكاب ذلك السلوك، وفقاً لما أحاطت به عن بصر وبصيرة، من ظروف وملابسات تلك الدعوى، وباستحضار غاية المشرع من منظور العقوبة على الجاني، فلم يبتغ منها الإيذاء وإنما بقصد الإصلاح والتهذيب.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب «فعل غير أخلاقي» داخل الميكروباص. وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم.

واتهمت الفتاة الطبيب بأنه ارتكب فعلاً غير أخلاقي، أثناء استقلال الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه، وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، لكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها لإثارة انتباه باقي الركاب والسائق، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة وقاموا بتسليمه لرجال الأمن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالت الطبيب إلى المحكمة.