حالة الطقس غدا الثلاثاء في محافظات مصر.. شديد الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء، في محافظات مصر، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، حيث يعمل ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس غدا الثلاثاء في محافظات مصر

وأضافت الهيئة، في بيان صادر، اليوم الاثنين، أنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وقال الخبراء: إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء: أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 38 25

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 18

نويبع 39 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 44 27

إدفو 44 27

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 42 24

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27