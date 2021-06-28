أسعار اللحوم اليوم الاثنين 28-6-2021.. الضأن يصل لـ150 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم استقرارًا بمحلات الجزارة في الأسواق المصرية، وذلك بعد تباين في الأسعار بسبب تباين القوى الشرائية من قبل المستهلكين، وترصد «الوطن» في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط أسعار اللحوم اليوم، الاثنين 28 يونيو الجاري، بالأسواق المصرية ومحلات الهايبر ماركت الشهيرة على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحم الكندوز

سجل سعر الكيلو جرام من اللحم الكندوز في محلات الجزارة بين 150 إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام، بينما تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.

سعر الكبدة

سجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

سعر السجق البلدي

وتراوحت أسعار السجق البلدى ما بين 120-130 جنيها.

سعر اللحم المفروم

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم بين 110 إلى 130 جنيهًا.

سعر الموزة الكندوز

وتراوح سعر الموزة الكندوز بين 130 إلى 150 جنيهًا.

سعر الستيك والبفتيك

وسجلت أسعار الاستيك والبفتيك ما بين 130-150 جنيها للكيلو.

سعر الموزة الكندوز

وتراوح سعر الموزة الكندوز بين 130 إلى 150 جنيهًا.

سعر لحم الضأن

تراوحت أسعار الكيلو جرام من اللحم الضأن في محلات الجزارة بين 130 إلى 150 جنيهًا.

سعر عرق التربيانكو

وترواح سعر عرق التربيانكو ما بين 140-160 جنيها للكيلو.

سعر كيلو كباب الحلة

واستقر سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

سعر القلب والكلاوي

وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الجملي

يسجل سعر الكيلو من اللحم الجملي بين 95 إلى 120 جنيهًا.

وكانت شهدت الواردات المصرية من اللحوم تراجعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا للبيانات الحكومية، حيث بلغت قيمتها 127 مليون دولار، بينما كانت 143.9 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 11.7%.