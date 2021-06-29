مياه وعصائر وملابس قطن.. روشتة للوقاية من الرطوبة وارتفاع الحرارة

وصلت نسب الرطوبة اليوم إلى 90%، وحسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو، ما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد كما تزداد ساعات سطوع الشمس وتصل درجات الحرارة إلى 44 درجة.

وقال خبراء الأرصاد، إنّه يسود غدًا، الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، إذ يعمل ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بحرارة الطقس، فيما يكون معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

كيفية الوقاية من الرطوبة والحرارة العالية

الدكتورة شيري أنسي، استشاري التغذية العلاجية والطب التجميلي وعضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة والجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية، أوصت في بداية حديثها لـ «الوطن» بتجنب الأماكن غير جيدة التهوية لأن الرطوبة تزداد مع الأماكن المغلقة، إلى جانب التوصية بتجنب السير تحت أشعة الشمس مباشرة.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالمياه وقت ارتفاع درجات الحرارة

ومع تجنب التعرض إلى الشمس، أوصت أنسي، بتناول المياه بكثرة لترطيب الجسم وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالمياه كالخيار والبطيخ والكانتالوب والسلطة الخضراء والزبادي، مع تجنب المقليات التي تسبب عسر هضم وخمول، وتجنب المياه الغازية ويفضل العصائر الفريش، بحسب تعبيرها.

ترطيب الجسم بمياه باردة بعد التعرض المباشر للشمس

وفي حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، أوصت استشاري التغذية العلاجية بأنه عند الشعور بصداع أو ارتفاع حرارة بسيط واحمرار الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس لابد من ترطيب الجسم بالمياه الباردة.

ارتداء الملابس القطنية وتجنب الملابس الصناعية

وإلى جانب المياه والأطعمة الغنية بالمياه، أوصت أنسي بارتداء الملابس القطنية وتجنب الملابس الصناعية والحرير والتي تؤدي إلى رفع حرارة الجسم أكثر،«الملابس القطن أفضل للحرارة والرطوبة العالية دي».