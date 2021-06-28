درجات الحرارة غدا الثلاثاء 29-6-2021.. تصل لـ44 على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات مصر، وفق بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 38 25

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 18

نويبع 39 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 44 27

إدفو 44 27

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 42 24

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّه يسود غدًا، الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، إذ يعمل ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بحرارة الطقس، فيما يكون معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.