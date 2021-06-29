خطوات الحصول على شقة في التجمع الخامس بمقدم 70 ألف.. فترة سداد 20 سنة

يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبون فى الحصول على شقة،عن شقق فى موقع مميز، وبسعر مناسب، كى يستطيعوا الحصول على شقة العمر، كما يلقبها الكثيرين، وتشهد مدينة القاهرة الجديدة حاليا، خاصة بمنطقة التجمع الخامس، طرح شقق بمواصفات وأسعار تناسب الكثير من الفئات.

حيث أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة نصر، عن طرح 70 وحدة سكنية.

على أن يبدأ حجز شقق التجمع الخامس، ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بداية من اليوم الموافق الاثنين 28 يونيو الجارى.

وترصد السطور التالية، خطوات الحصول على شقة فى التجمع الخامس بمقدم 70 ألف على 20 سنة.

موقع شقق التجمع الخامس بمقدم 70 ألف على 20 سنة

تقع شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة، بأرض الجمعيات الجديدة بالتجمع الخامس بالقرب من جمعية جرين بيتش، وهو موقع إستراتيجي قريب من أهم المراكز الخدمية في المدينة من منطقة الجامعات.

مميزات شقق التجمع الخامس بمقدم 70 ألف على 20 سنة

تتميز شقق التجمع الخامس، بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بموقعها الاستراتيجي في القاهرة الجديدة، وقربها من الطريق الدائري والعاصمة الإدارية الجديدة.

يضم المشروع مول تجاري ومبنى إداري واجتماعي، ومسجد ومنطقة خدمات.

خطوات الحصول على شقة فى التجمع الخامس بمقدم 70 ألف على 20 سنة

1- يتمّ شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز، نظير مبلغ وقدره 200 جنيه مصري فقط، تبدأ اليوم 28 يونيو الجاري.

2- ثم تقدم كراسة الشروط إلى مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، في موعد غايته 15 يوليو المقبل.

3- يتم سداد مقدم جدية الحجز والذى يتراوح ما بين 70 : 98 ألف جنيه.

4- يتمّ الانتهاء من تقديم المستندات وسداد مبلغ جدية الحجز، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المطلوبة.

5- يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز الوحدات في 28 من يوليو المقبل.

موعد تسليم شقق التجمع الخامس

يتم تسليم الوحدات بنظام النصف تشطيب، عبارة عن أبواب الغرف من الخشب بينما الشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة، وأعمال الكهرباء عبارة عن مواسير فقط ووصلات المياه والصرف مخارج فقط، على أن يتم تسليم الوحدة في ديسمبر 2021، بمدة سداد تصل ل20 سنة.

أسعار شقق التجمع الخامس

سجل سعر المتر لكل المساحات 6500 جنيه، حيث وصل سعر الشقة 109 أمتار 708 الف جنيه، فينا بلغت جدية الحجز 70 ألف جنيه وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة.

أما الشقة الـ152 مترا وصل سعرها 988 الفا، بجدية حجز 98 الفا، حيث يمكن سداد 60% أو70 من ثمن الوحدة قبل الاستلام.

شروط حجز شقق التجمع الخامس

- أن يكون سن المتقدم 21 سنة أو أكثر.

- تكون التعاملات في إجراء الحجز من خلال التوكيلات في حدود القرابة من الدرجة الأولى والثانية.

- تكون نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها لأي سبب.

- ألا يسبق للمتقدم أو زوجته الحصول على وحدة أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.

- لا يترتب على قبول سداد جدية القرعة التزامات من الحكومة.