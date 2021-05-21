وصول جثمان سمير غانم إلى مسجد المشير في التجمع الخامس

وصل جثمان الفنان الراحل سمير غانم، مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس لصلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر، بعد خروجه من مستشفى الصفا واستقلا سيارة الإسعاف.

واستقلت دنيا وإيمي سمير غانم سيارة الإسعاف للبقاء بجوار جثمان والدهما وتوديعه في اللحظات الأخيرة، وحضر أيضا إلى المستشفى وانتقلوا معه إلى مسجد المشير، الفنانون حسن الرداد ورامي رضوان ومحمد ثروت وميرفت أمين ومنير مكرم.

كان قد رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا، مساء أمس، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي وخلل في وظائف الجسم عن عمر يناهز 84 عاما.