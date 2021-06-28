الإدارية العليا ترفض طعن عزل المستشار القانوني السابق للمعزول «مرسي» من مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، رفض الطعن المقدم من محمد حامد سالم المحامي، برقم 54462 لسنة 66 عليا، الذي يطالب بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، من منصبه القضائي بمجلس الدولة.

واختصم الطعن كل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة بصفته وبشخصه.

وطالب الطعن بقبوله شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الاجراءات المقررة قانونًا، ضد المطعون ضده بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدّار قرار بعزله من مجلس الدولة.

كان سالم أرسل إنذارًا مقيدًا برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني السابق للمعزول محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.